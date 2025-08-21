Lietuvoje sulaikytas latvis, dėl kurio buvo paskelbta tarptautinė paieška

Anot teisėsaugos, antradienį, apie 22 val., policija gavo informaciją, kad Visagine galimai slapstosi 1983 metais gimęs Latvijos pilietis, kuriam paskelbta tarptautinė paieška ir išduotas Europos arešto orderis.
Vyras Latvijoje nuteistas daugiau nei ketverių metų laisvės atėmimo bausme už daugybę nusikalstamų veikų: vagystes, chuliganizmą, sveikatos sutrikdymą, neapykantos kurstymą.
Į pranešimą reagavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo ir nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai kartu su Utenos ir Visagino policijos komisariatų reagavimo skyriaus pareigūnais.
Trečiadienį, apie 00.20 val., atliekant aktyvią paiešką Visagine vyras buvo sulaikytas. Jis pareigūnams nesipriešino.
Vykdant Europos arešto orderį, sulaikytasis laikinai patalpintas į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Pasak policijos, artimiausiu metu jis bus pristatytas į teismą, kur bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo.
(be temos)