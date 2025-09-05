Ligoninės vadovą papirko prabangiu automobiliu dukrai – apmokėjo ir jo remontą bei priežiūrą

Bylos duomenimis, 2006–2015 m. P. Simavičius priėmė ne mažesnį kaip 23 tūkst. eurų kyšį iš įmonės, laimėjusios viešuosius pirkimus dėl medicinos įrangos ir jos priežiūros. Už šią sumą jo dukrai buvo nupirktas prabangus automobilis, apmokėta jo priežiūra ir remontas. Be to, nustatyta, kad buvęs direktorius, planuodamas ligoninės viešąjį pirkimą dėl terapijos korpuso penkių laiptinių remonto darbų, susitarė priimti 15 tūkst. eurų kyšį iš pirkimą turėjusios laimėti tikrosios ūkinės bendrijos. Nors konkursą galiausiai laimėjo kita įmonė, teismas konstatavo, kad kyšio susitarimas egzistavo.
Nauda dukters verslui
P. Simavičius taip pat siekė paveikti gydytojus, kad šie pacientus nukreiptų į konkrečias vaistines, kur būtų platinamos jo dukters prekės už 30 tūkst. eurų. Už tai jis mainais tikėjosi išskirtinių sąlygų prekybos tinkle.
Kartu dėl papirkimo nuteisti ir du verslininkai – uždarosios akcinės bendrovės komercijos direktoriui skirta 11 tūkst. eurų bauda, o tikrosios ūkinės bendrijos vadovui – 7 tūkst. eurų. Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, jam vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
