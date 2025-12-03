Korupcijos skandalas Briuselyje: Buvusiai ES diplomatijos vadovei pateikti kaltinimai

„Trys asmenys buvo oficialiai informuoti apie kaltinimus jiems“, – teigiama trečiadienį paskelbtame Europos prokuratūros (EPPO) pranešime.
Kaltinimai F. Mogherini ir dar dviem asmenims pateikti praėjus dienai po jų sulaikymo Briuselyje.
„Kaltinimai susiję su sukčiavimu ir korupcija dėl viešųjų pirkimų, interesų konfliktu ir profesinės paslapties pažeidimu“, – sakoma EPPO pranešime.
EPPO pridūrė, kad minimi asmenys buvo paleisti, nusprendus, jog vykstant tyrimui jie nepabėgs iš šalies.
F. Mogherini 2014–2019 metais ėjo vyriausiosios užsienio reikalų įgaliotinės pareigas, o dabar vadovauja Europos koledžui Briugėje, kur antradienį buvo atliktos kratos.
Kratos taip pat buvo atliktos Europos išorės veiksmų tarnyboje (EIVT) Briuselyje.
Antradienį šaltinis nurodė, kad 52-ejų italė buvo sulaikyta kartu su koledžo direktoriaus pavaduotoju ir Stefano Sannino (Stefanu Saninu), aukšto rango ES pareigūnu, kuris 2021–2024 metais ėjo EIVT generalinio sekretoriaus pareigas.
Pasak prokurorų, kratos, kurias EPPO prašymu atliko Belgijos federalinė policija, taip pat buvo atliktos įtariamųjų namuose.
Anot EPPO, kalbama apie devynių mėnesių trukmės jaunesniųjų diplomatų mokymo programą visose bloko valstybėse narėse, vadinamą ES diplomatijos akademija.
Programa buvo skirta EIVT Belgijos Europos koledžui 2021–2022 metų laikotarpiui, o tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar konkursas nebuvo pakreiptas šios švietimo įstaigos naudai.
F. Mogherini vadovauja ir Europos koledžui, ir ES diplomatijos akademijai.
