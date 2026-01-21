Žemaitaičiui – rimti kaltinimai: ar Aplinkos ministerijoje vyksta „valymai“?

„Pradeda išmetinėti iš darbo profesionalus, ekspertus, kurie dirba aplinkosaugoje 30 metų. Tai čia yra tiesiog R. Žemaitaičio valymas“, – sakė Seimo narys Simonas Gentvilas.
Daugiau nei 30 metų Lietuvos aplinkosaugą kuravęs Raimondas Sakalauskas atsisveikina su ministerija. Aplinkos apsaugos departamentui vadovauti nepaskirta Eglė Paužuolienė, nors ji laimėjo konkursą.
„Laimėjo prieš 20 kitų kandidatų. Finiše buvo vienintelė. Ir jos nepaskyrė“, – pasakojo S. Gentvilas.
Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas teigia, kad jam buvo suteikta teisė nepasirinkti vadovo, net jei jis laimėjo atranką.
„Aš turiu galimybę pasirinkti ar nepasirinkti. Man nebuvo pateikti 3 kandidatai, kurių aš prašiau“, – sakė K. Žuromskas.
Ligita Girskienė teigia, kad buvo planuota atleisti dviejų svarbių skyrių vadovus.
„Vitalijų Auglį, taršos prevencijos grupės vadovą ilgametį, Algirdą Klimavičių, kuris gamtos apsaugos grupės vadovu buvo“, – sakė ji.
Tačiau, kilus triukšmui, ministras teigia, kad šie 2 vadovai liks savo pareigose.
„Aplinkos ministerijoje vyksta reorganizacija, tai visokių svarstymų buvo, bet šiuo metu jie yra grupių vadovai ir jie liks grupių vadovai“, – teigė K. Žuromskas.
Kyla įtarimų, kad judinami pagrindiniai aplinkosaugininkai, kurie dalyvavo aiškinantis „Grigeo“ taršos skandalą. Ypač įdomu, kad be darbo liko Raimondas Sakalauskas, kuris naktimis rinko įrodymus ir rado užmaskuotą nuotekų vamzdį į Kuršių marias.
Kaip tik dabar baigiasi „Grigeo“ teismas, kur iš šios bendrovės reikalaujama atlyginti žalą gamtai – 50 mln. eurų. „Grigeo“, anot politikų, nori taikytis su valstybe ir žalą atlyginti kitaip, ne pinigais.
„Buvo siūlomi netgi tokie dalykai, kaip išpjauti nendres Kuršių nerijoje, kur atseit kaupiasi teršalai, ir taip būtų pašalinta dalis taršos per nendres iš Kuršių marių, kur jie išpylė nevalytas nuotekas“, – pasakojo L. Girskienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Ministras ir už ministeriją atsakingos partijos lyderis sako, kad valstybė turi reikalauti iš „Grigeo“ atlyginti žalą pinigais.
„Aš asmeniškai nematau, kaip politikas, šiandien galimybių taikos sutarties „Grigeo“ byloje“, – R. Žemaitaitis.
R. Žemaitaitis teigia, kad nieko nežino apie atleidimus Aplinkos ministerijoje.
„Čia klauskite ministro, pirmą kartą girdžiu. Išgirdau penktadienį iš Simono Gentvilo posto“, – pasakojo R. Žemaitaitis.
Ministras sako, kad R. Žemaitaitis nesiūlo, ką į kokias pareigas skirti, tačiau idėjų ministrui turi.
„Pasiūlymų dėl postų Remigijus nėra turėjęs, Remigijus duoda pasiūlymų iš rinkos, kas yra iš susitikimų su gyventojais, gyvenimiškų pasiūlymų, kaip kas turėtų būti“, – sakė K. Žuromskas.
Atleidimus ministerijoje aiškinsis Seimo komitetas. Jo vadovas, socialdemokratas Linas Jonauskas, sako bėdų nematantis.
„Nematau jokių požymių, kad čia būtų valymai. Ministras pateiks daugiau informacijos, bet abejoju, ar ji bus susijusi. Kaita yra nuolatinis procesas“, – sakė L. Jonauskas.
K. Žuromskas priminė, kad, kai ministru buvo Simonas Gentvilas, atleidimų buvo dar daugiau.
„Simono Gentvilo ministravimo laiku per 4 metus AM paliko 216 darbuotojų. Tai yra 83 proc. kaita. Tiems žmonėms išmokėta 1,2 mln. išeitinių“, – pridūrė jis.
„Ką, tada prieš 4 metus liberalai tvarkėsi? Ir ministras Simonas Gentvilas vykdė liberalų užsakymą?“ – klausė L. Jonauskas.
Pernai R. Žemaitaičio į žemės ūkio ministrus pasiūlytas Ignas Hofmanas sakė, kad iš R. Žemaitaičio sulaukęs norų – ką atleisti, ką įdarbinti.
Specialiųjų tyrimų tarnyba tada vertino, bet nusprendė bylos nepradėti. Dabar Žemės ūkio ministro patarėju įdarbintas R. Žemaitaičio dešiniąja ranka vadinamo Roberto Puchovičiaus brolis.
(be temos)