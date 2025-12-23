Marijampolės vicemeras Visockis nuteistas „čekiukų“ byloje

Teismas vicemerui taip pat taikė baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą trejiems metams būti išrinktam, paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Jeigu nuosprendis įsiteisės, vicemeras neteks pareigų.
A. Visockis pripažintas kaltu apgaule galėjęs užvaldyti 3,4 tūkst. eurų savivaldybės administracijos lėšų, jis pripažintas kaltu dėl visų pareikštų kaltinimų – sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo.
Pasak teisėjo Aurelijaus Rauckio, skiriant bausmę buvo atsižvelgta, kad vicemeras teisiamas pirmą kartą, charakterizuojamas teigiamai, dirba, augina vaikus.
„Teismas atsižvelgė į visas šias aplinkybes, taip pat žalos dydį, paskyrė tokią bausmę“, – sakė teisėjas A. Rauckis.
Teisėsaugos atlikto tyrimo duomenimis, vicemeras į ataskaitas įtraukė daugiau nei 20-ties kitų asmenų banko kortelėmis atliktus atsiskaitymus už kurą, nors realiai tokių išlaidų nepatyrė.
A. Visockis į savo ataskaitas įtraukė ir tuomečio Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus, dabartinio Seimo nario Karolio Podolskio kuro čekius. Tiek meras socialdemokratas Povilas Isoda, tiek A. Visockis juos pateikė savo išmokoms gauti.
K. Podolskis sako, kad čekius būstinėje laikė ir kiti partijos nariai.
Taip pat į A. Visockio ataskaitas buvo įtraukti atsiskaitymai už detales automobilio remontui. Tačiau, Specialiųjų tyrimo tarnybos (STT) tyrėjų manymu, šios detalės negalėjo tikti A. Visockio naudojamam automobiliui.
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Naujausi komentarai