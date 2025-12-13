Marijampolės vicemerui „čekiukų” byloje gresia tūkstantinė bauda

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius taip pat prašo teismo taikyti vicemerui baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą ketveriems metams būti išrinktam, paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas.
A. Visockis kaltinamas apgaule galėjęs užvaldyti 3,4 tūkst. eurų savivaldybės administracijos lėšų.
Teisėsaugos atlikto tyrimo duomenimis, vicemeras į ataskaitas įtraukė daugiau nei 20-ties kitų asmenų banko kortelėmis atliktus atsiskaitymus už kurą, nors realiai tokių išlaidų nepatyrė.
A. Visockis į savo ataskaitas įtraukė ir tuomečio Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus, dabartinio Seimo nario Karolio Podolskio kuro čekius. Tiek meras socialdemokratas Povilas Isoda, tiek A. Visockis juos pateikė savo išmokoms gauti.
K. Podolskis sako, kad čekius būstinėje laikė ir kiti partijos nariai.
Taip pat į A. Visockio ataskaitas buvo įtraukti atsiskaitymai už detales automobilio remontui. Tačiau, Specialiųjų tyrimo tarnybos (STT) tyrėjų manymu, šios detalės negalėjo tikti A. Visockio naudojamam automobiliui.
Advokatas prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą
Vicemero gynėjas Giedrius Danėlius Kauno apygardos teismo prašė išteisinti klientą.
Jis taip pat prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašydamas nuspręsti, ar Vietos savivaldos įstatyme esanti nuostata, pagal kurią išmokos, skiriamos savivaldybės tarybos nariui, su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto kt. išlaidoms apmokėti, kai jų neapmoka savivaldybės administracija, neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam lygiateisiškumo principui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Kauno apygardos teismas nuosprendį skelbs kitą savaitę.
Bylos duomenimis, pagal Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą į savivaldybę išrinktas A. Visockis, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo 23 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas kuro bei transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Tai yra jau penkta teisme nagrinėjama dabartinio ar buvusio Marijampolės politiko byla dėl galimai apgaule įgytų išmokų tarybos nario veiklai.
Kauno apygardos teismas dar nagrinėja Marijampolės tarybos nario socialdemokrato Romualdo Makausko bylą.
Prieš tai šiame teisme buvo nagrinėtos buvusių tarybos narių konservatoriaus Andriaus Vyšniausko, pagal Darbo partijos sąrašą anksčiau išrinktos Vaidos Giraitytės-Juškevičienės, konservatorės Vaidos Pituškienės ir dabartinio savivaldybės mero P. Isodos bylos. A. Vyšniauskas buvo nuteistas, tačiau nuosprendį apskundė. Kiti minėti tarybų nariai ir meras buvo išteisinti.
Buvusio tarybos nario Viliaus Krivicko „čekiukų“ byla baigta baudžiamuoju įsakymu, nerengiant žodinio posėdžio, jis kaltę pripažino.
