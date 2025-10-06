Ministras: kontrabandos atvejai meteorologiniais balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas

„Kas yra svarbu, pradėjome kitaip žiūrėti su prokuratūra. Mūsų pasieniečiai kartu su prokuratūra tam tikrą nusikaltimų skaičių jungia į vieną bylą, išeina kaip organizuotas nusikaltimas tų pačių veikėjų ir iškart kita bausmė“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.
Jo duomenimis, šiuo metu tiriama per 20 su šia nusikalstama veika susijusių ikiteisminių tyrimų, per pusmetį sulaikyti 96 įtariamieji dėl kontrabandos, 34 asmenims pateikti įtarimai.
V. Kondratovičius sakė esąs pasirengęs kelti klausimą dėl atsakomybės griežtinimo už kontrabandos gabenimą ir organizavimą.
Jis pabrėžė, kad vienintelis efektyvus būdas kovoti su šia kontrabandos rūšimi yra atsakomybės neišvengiamumas.
Ministro teigimu, pagrindinis kontrabandos kelias šiandien yra oro kelias ir dažniausiai – oro balionais.
Anot jo, balionus kontrabandininkai renkasi, nes didelę dalį dronų su kontrabandiniais rūkalais pasieniečiai nusodina.
„80 proc. šiandien sulaikomų cigarečių siųstos oro balionais“, – pirmadienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Pasak ministro, numušti tokius balionus labai sudėtinga.
Naujausiais duomenimis, naktį iš šeštadienio į sekmadienį iš Baltarusijos į Lietuvą pateko 21 balionas su kontrabanda.
„Nereikia pamiršti, kad balionų siuntimas priklauso nuo vėjo krypties. Ypač rudenį vėjas pradeda pūsti iš kontinentinės Europos į jūros pusę ir tai suteikia galimybę naudoti būtent tokias gamtines aplinkybes ir sąlygas. Tas didėjimas lauktas kiekvieną dieną“, – sakė vidaus reikalų ministras.
Pasak jo, pasieniečiai net darbą pradeda nuo oro prognozių stebėjimo.
„Tuomet jungiami kiti mechanizmai, kriminalinė žvalgyba pasijungia, pasijungia policija ir kiti stebėjimo lygiai parenkami“, – tvirtino V. Kondratovičius.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad pasieniečiai nė karto nenaudojo ginklo prieš meteorologinį oro balioną.
Anot jo, šiuo metu vienintelė priemonė kovoti su meteorologiniais balionais yra kriminalinė žvalgyba.
„Tam skirtos padidintos pajėgos. Be to, kontrabandininkai nuolat stebi situaciją ir prisitaiko prie mūsų taikomų priemonių. Vis dažniau balionai siunčiami toliau į Lietuvos teritorijos gilumą tam, kad apsunkintų mūsų reagavimą, nes pasieniečiai turi teisę reaguoti tiktai pasienio ruože, tai yra penkių kilometrų ruože nuo sienos linijos“, – sakė jis.
„Balionai šiuo metu keliami toliau nuo valstybės sienos linijos, labai greitai, jie gali pakilti į penkių–šešių kilometrų aukštį, juda priklausomai nuo vėjo stiprumo iki 200 kilometrų per valandą. Dažniausiai GPS siųstuvai įjungiami jau Lietuvos teritorijoje, kas vėl apsunkina mūsų kriminalinės žvalgybos pareigūnams darbą“, – pasakojo pareigūnas.
Pasak jo, taip pat stebima, kad vis daugiau kontrabandos į Lietuvą patenka per vidinę Europos Sąjungos sieną. Vado duomenimis, šiemet tai sudaro didžiąją dalį sulaikytos kontrabandos.
Kaip rašė BNS, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų, kontrabandininkų leidžiami iš Baltarusijos. Jais gabenami cigarečių kroviniai.
Iš 13-os pasiekusių Vilnių du balionai įskrido į sostinės oro uosto erdvę, ji buvo uždaryta nuo 22.16 iki 4.50 valandos. Apribojimai iš viso paveikė apie 30 skrydžių ir 6 tūkst. keleivių.
Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, institucijų reagavimas į meteorologinių balionų keliamas grėsmės buvo itin greitas.
„Įspėjimas tas, kuris atkeliavo iš kariuomenės į oro navigaciją, irgi buvo žaibiškas. Reakcija, įvertinimas grėsmės buvo irgi pakankamai, aš manau, optimaliai įvertintas ir paskaičiuotas“, – žurnalistams sakė jis.
Anot pareigūno, šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas, siekiant nustatyti balionus paleidusius asmenis, taip pat tuos žmones, kurie buvo pasiruošę priimti krovinį.
Jis sakė esantis tikras, jog bent dalis nusikalstamų grupuočių narių, kurie bandė paimti krovinį, bus nustatyti ir atitinkamai įvertinti teismų.
