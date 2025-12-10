Seimo Antikorupcijos komisija diskutuos dėl galimų piktnaudžiavimo atvejų kovojant su kontrabanda

„Artūras Zuokas pateikė klausimą su savo formuluote. Mes jos nekeičiame, svarstome taip, kaip yra. Pakvietėme institucijas, svarstysime atsakymus, kuriuos jie pateiks. Tai siejama su kontrabandiniais balionais“, – Eltai antradienį sakė komisijos pirmininkas, konservatorius Arvydas Anušauskas.
Anot komisijos vadovo, A. Zuoko iškelti klausimai dėl galimų korupcijos apraiškų, kovojant su kontrabandinių balionų krize, susiję su lapkritį pasirodžiusiu „Lietuvos ryto“ žurnalistės Rasos Karmazaitės atliktu tyrimu.
„Susiję. Jis (A. Zuokas – ELTA) kaip priedus pateikė tuos žurnalistinius tyrimus“, – teigė A. Anušauskas.
R. Karmazaitės tyrime nagrinėjami galimi ryšiai tarp valstybės įstaigų ir kontrabandos veikėjų, taip pat analizuojama, kaip tam tikros institucijos galėjo būti susijusios su Baltarusijos vykdoma kontrabanda, įskaitant kontrabandinių balionų pervežimą į Lietuvą.
Anot tyrimo autorės, tai organizuotas nusikalstamumas, kuris, pasak R. Karmazaitės, yra dangstomas valstybinių institucijų, turinčių kovoti su kontrabanda, ir ją organizuojančiais vadeivomis.
Anot A. Anušausko, į uždarą posėdį buvo pakviesti Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento (VSD), Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Policijos departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atstovai.
Pasak politiko, posėdyje išgirdus institucijų atsakymus į klausimus, bus sprendžiama, ar yra pagrindo pradėti papildomus tyrimus ar situacijos analizę.
„Jeigu matysime, kad yra pagrindo papildomai gilintis ar priimti papildomus sprendimus, pavyzdžiui, kokį nors tyrimą pradėti, čia jau posėdžio metu apsispręsime metu apsispręsime“, – Eltai sakė Antikorupcijos komisijos pirmininkas.
ELTA primena, kad pastebėjus išaugusį kontrabandinių cigarečių gabenimo mastą šalyje, nutarta įkurti jungtinę teisėsaugos pareigūnų grupę, kurie siekia identifikuoti minėtų nusikaltimų organizatorius, vykdytojus.
Teisėsaugos duomenys rodo, kad šiemet per devynis šių metų mėnesius daugiau apie 80 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius.
Dėl besitęsiančios kontrabandinių balionų krizės, Vyriausybė antradienį visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
