Telšių gyventojo automobilyje pasieniečiai aptiko 140 dėžių cigarečių

Antradienį Kužių kaime Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai sustabdė patikrinti automobilį „Peugeot Boxer“. Krovininį mikroautobusą su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 50-metis Telšių rajono gyventojas.
Apžiūrėdami automobilį, pasieniečiai jame rado 70 tūkst. pakelių (140 dėžių) nelegalių cigarečių „Rothmans“ be akcizo ženklų. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 364 tūkst. eurų.
Telšiškis naktį praleido areštinėje. Kitą dieną po apklausos buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Automobilis ir cigaretės laikinai saugomi Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
Kaip skelbia VSAT, nustatyta, kad pasaulyje gerai žinomų markių cigaretės padirbinėjamos, be kita ko, ir Latvijoje veikiančiuose pogrindiniuose fabrikuose, kurių jau ne vieną pareigūnai likvidavo. Neatmetama, kad Šiaulių rajone sulaikyti suklastoti rūkalai be banderolių taip pat galėjo atkeliauti iš kaimyninės šalies.
Daugiau kaip prieš mėnesį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pareigūnai didelį kiekį, per 47 tūkst. pakelių, cigarečių „Marlboro Gold“, „Marlboro“, „Winston Blue“ ir „Marlboro Gold Original“ be banderolių sulaikė Mažeikių rajone.
