Moteris smurtavo prieš mažametę: prireikė medikų

Pasak teisėsaugos, vienas incidentų buvo užfiksuotas Šiauliuose, Aukštabalio gatvėje esančiuose namuose.
Pirminiais duomenimis, moteris, gimusi 1991 metais, smurtavo prieš mažametę, gimusią 2020 metais. Nukentėjusioji po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 21.40 val. Vilniuje, namuose, moteris, gimusi 1982 metais, smurtavo prieš nepilnametę, gimusią 2010 metais, tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
