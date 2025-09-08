 Moteris smurtavo prieš mažametę: prireikė medikų

2025-09-08 10:07
Karolina Konopackienė (ELTA)
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šiauliuose ir Vilniuje sekmadienį galimai smurtauta prieš mažametę ir paauglę, panešė policija.

Asociatyvi freepik nuotr.

Pasak teisėsaugos, vienas incidentų buvo užfiksuotas Šiauliuose, Aukštabalio gatvėje esančiuose namuose.

Pirminiais duomenimis, moteris, gimusi 1991 metais, smurtavo prieš mažametę, gimusią 2020 metais. Nukentėjusioji po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 21.40 val. Vilniuje, namuose, moteris, gimusi 1982 metais, smurtavo prieš nepilnametę, gimusią 2010 metais, tuo sukeldama jai fizinį skausmą.

Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.

