 Name Alytaus rajone peiliu sužalotas vyras

Name Alytaus rajone peiliu sužalotas vyras

2025-12-11 13:00
BNS inf.

Name Alytaus rajone peiliu buvo sužeistas vyras, ketvirtadienį pranešė policija.

Name Alytaus rajone peiliu sužalotas vyras
Name Alytaus rajone peiliu sužalotas vyras / V. Skaraičio / BNS nuotr.

Anot pareigūnų, 1964 metais gimęs vyras Vanagėlių kaime sužalotas konflikto metu.

Dėl jo sužeidimo įtariamas kitas 1985 metais gimęs vyras, jam fiksuotas 2,56 promilės girtumas. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Dar vienas smurtu pasibaigęs buitinis konfliktas per pastarąją parą įvyko name Rokiškio rajone, Čedasų kaime.

Čia 1965 metais gimęs vyras sužalojo 1964 metais gimusį vyrą. Jis, suteikus medicininę pagalbą, gydosi namuose.

Abiem konflikto dalyviams fiksuotas girtumas, nukentėjusiajam – 2,35 promilės, įtariamajam – 2,96 promilės. Pastarasis uždarytas į areštinę.

Šiame straipsnyje:
konfliktas
sužalojimai
Buitinis konfliktas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų