Name Alytaus rajone peiliu sužalotas vyras

Anot pareigūnų, 1964 metais gimęs vyras Vanagėlių kaime sužalotas konflikto metu.
Dėl jo sužeidimo įtariamas kitas 1985 metais gimęs vyras, jam fiksuotas 2,56 promilės girtumas. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Dar vienas smurtu pasibaigęs buitinis konfliktas per pastarąją parą įvyko name Rokiškio rajone, Čedasų kaime.
Čia 1965 metais gimęs vyras sužalojo 1964 metais gimusį vyrą. Jis, suteikus medicininę pagalbą, gydosi namuose.
Abiem konflikto dalyviams fiksuotas girtumas, nukentėjusiajam – 2,35 promilės, įtariamajam – 2,96 promilės. Pastarasis uždarytas į areštinę.
