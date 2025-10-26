Iš namo Biržų rajone vagys išnešė viską, ką galėjo

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, spalio 25 d. apie 13 val. Biržų rajone, Parovėjos kaime, 1968 metais gimusi moteris teisėsaugai pranešė, kad sugadinus langą, buvo patekta į namą.
Pasak jos, į namą patekę vagys išnešė 3 auksines grandinėles, 3 poras auksinių auskarų, perlų, gintarinių vėrinių, 4 poras sidabrinių auskarų.
Iš miegamajame kambaryje esančios spintelės stalčiaus pavogta 3 tūkst. eurų ir 300 dolerių grynųjų pinigų. Taip pat iš namų pavogti raktų ryšuliai. Turtinė žala siekia 10,3 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
