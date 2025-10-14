Nemalonumai baltarusiui: mašinoje – trys registracijos liudijimai ir valstybinio numerio kastotė

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Medininkų pasienio kontrolės punkte dirbantys Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino iš Baltarusijos vykstančias transporto priemones ir jais važiuojančius asmenis.
Kaip skelbia VSAT, į punkto teritoriją įvažiavus krovininiam mikroautobusui „Renault Master“ su kirgiziškais valstybinio numerio ženklais, jo vairuotojas, 45-erių Baltarusijos pilietis, pasieniečiams pateikė savo ir automobilio dokumentus. Pase buvo įklijuota Italijos išduota trumpalaikė viza, galiojanti iki 2026 metų vasario ir suteikianti baltarusiui teisę vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją.
Baltarusio pateiktus dokumentus tikrinę VSAT pareigūnai suabejojo kirgizišku automobilio registracijos liudijimo autentiškumu. Atlikus išsamų patikrinimą nustatyta, kad šis dokumentas – visiška klastotė, nes padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Pasieniečiams atlikus detalią automobilio apžiūrą, saulės skydelio viduje esančioje kišenėlėje buvo aptiktas kitas transporto priemonės registracijos liudijimas, kuris buvo įvertintas kaip dalinė klastotė: jame kategorijos tipas iš krovininio automobilio pakeistas į miniveną.
Bendraudami su vairuotoju, VSAT pareigūnai išsiaiškino, kad jis turi dar ir trečią registracijos liudijimą, kuriame panaikintas įrašas apie automobilio kategorijos tipą.
Grąžintas atgal į Baltarusiją
Pasieniečiai taip pat nustatė, kad automobilio „Renault Master“ priekyje pritvirtintas valstybinio numerio ženklas neatitinka nustatyto pavyzdžio, dėl to baltarusiui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir skirta 120 eurų bauda.
Originalus kirgiziškas valstybinio numerio ženklas buvo pritvirtintas tik automobilio gale. Kitas autentiškas toks ženklas rastas automobilyje.
Padirbtus numerio ženklus užsienietis prisipažino nusipirkęs.
Baltarusis VSAT pareigūnams pateikė net tris jo vardu išduotus pasus, galiojančius iki 2034–2035 m. Vienas jų – anuliuotas, nors jame įklijuota viza galioja.
Vairuotojas pasieniečiams aiškino su krovininiu automobiliu į Lietuvą važiavęs pas čia gyvenantį draugą.
Kaip skelbia VSAT, sprendimu dėl atsisakymo leisti atvykti kertant sieną (asmuo laikomas keliančiu grėsmę vienos ar kelių Europos Sąjungos valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniam santykiams.) Baltarusijos pilietis nebuvo įleistas į Lietuvą.
Vairuotojas su automobiliu „Renault Master“ grįžo į Baltarusiją.
Iš jo paimti du suklastoti transporto priemonės registracijos liudijimai bei netikri valstybinio numerio ženklai laikinai saugomi Padvarionių pasienio užkardoje.
Šiemet per 9 mėn. dėl įvairių priežasčių pasieniečiai į Lietuvą neįleido 1 tūkst. 883 trečiųjų šalių piliečių, iš kurių dominavo Rusijos (720), Baltarusijos (701) ir Moldovos (122) piliečiai. Kirsti Lietuvos sienos neleista daugiausia per Medininkų PKP (829), Šalčininkų PKP (349), Kybartų PKP (348) bei Vilniaus oro uosto PKP (103).
Dažniausiai į Lietuvą neįleidžiami užsieniečiai, neturintys galiojančio kelionės dokumento, vizos ar leidimo laikinai gyventi arba pateikę suklastotus šiuos dokumentus. Kitos dažnos priežastys – trečiųjų šalių piliečiai neturi atitinkamų dokumentų, pateisinančių atvykimo tikslo ir sąlygų, ES valstybių narių teritorijoje yra išbuvę tris mėnesius per 6 mėn. laikotarpį arba yra keliantys grėsmę vienai ar kelioms ES valstybėms narėms.
Naujausi komentarai