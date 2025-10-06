 NKVC vadovas: rasta dešimt skrydžių sutrikdžiusių meteorologinių balionų

sulaikyta dalis įtariamųjų
2025-10-06 08:52
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad rasta dešimt Lietuvos oro erdvę pažeidusių meteorologinių oro balionų, pareigūnai sulaikė ir įtariamus kontrabandininkus.

„Yra (rasta balionų – BNS) šiek tiek daugiau, dabar dešimt, vyksta aktyvūs policijos veiksmai, tie, kurie organizuoja tokius dalykus, kontrabandininkai, irgi tam tikros paieškos vyksta, žinau, kad yra sėkmingų žinių apie tą operaciją“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Vitkauskas.

Anot jo, yra sulaikytų asmenų, kurie, kaip įtariama, vyko pasiimti balionais skraidinto kontrabandinių cigarečių krovinio.

Anot NKVC vadovo, panašu, kad pirmadienio naktį naujų atskridusių balionų nefiksuota.

„Suvestinių duomenų dar visai konkretizuotų neturime, bet iš pirminės informacijos, nebuvo fiksuota (balionų – BNS) vizualiai, radarai vieną rodė, bet tai gali būti tam tikras apsirikimas“, – sakė V. Vitkauskas.

Šiąnakt buvo rami naktis, to antskrydžio, kurį turėjome vakar, nėra.

„Šiąnakt buvo rami naktis, to antskrydžio, kurį turėjome vakar, nėra“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 meteorologiniai balionai, kontrabandininkų leidžiami iš Baltarusijos. Jais gabenami cigarečių kroviniai.

Iš 13-os pasiekusių Vilnių du balionai įskrido į sostinės oro uosto erdvę, ji buvo uždaryta nuo 22.16 iki 4.50 valandos. Apribojimai iš viso paveikė apie 30 skrydžių ir 6 tūkst. keleivių.

Valstybinės sienos apsaugos tarnyba anksčiau sekmadienį BNS informavo, kad balionai taip toli į šalies teritoriją galėjo įskristi, nes vyravo palankus vėjas, o kontrabandininkai juos ėmė leisti ne nuo pat pasienio su Lietuva, bet kiek giliau Baltarusijos teritorijoje: kadangi jie kyla stačia trajektorija, esant prastiems orams, jų jau pakilusių aukštai į orą pasieniečiai nepastebi.

Tarnybos duomenimis, įskaitant ir paskutinius 25 orlaivius, šiemet iš viso fiksuotas 501 kontrabandininkų balionas – 2,2 karto daugiau nei per visus praėjusius metus (226).

VSAT pabrėžia, kad jais gabenamos tik cigaretės.

Alio
Kada bus atstatydinti kariuomenės "vadas" ir KAM "ministrė"?
1
0
Lubianka
Galėtų ant seimo, KAM ir prezidentūros nuleisti runkelių po maišą. Tas nieko neveikimas, o tik pliurpimas apie nieką, jau ima kelti neapykantą.
1
0
Visi komentarai (2)

