Nuo policijos spruko „Volkswagen“: prie vairo – girtas ir neturintis teisės vairuoti vyras

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 18.55 val. Kvėdarnoje neblaivus (2,87 prom.), neturintis teisės vairuoti transporto priemonės vyras vairavo automobilį ,,Volkswagen Passat“ ir stabdomas nepakluso policijos pareigūnų teisėtiems reikalavimams.
Vėliau šis vairuotojas buvo priverstinai sustabdytas toje pačioje Kvėdarnoje, žiedinėje Taikos ir Rietavo gatvių sankryžoje.
Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
