Nuo smurtautojo 19-metė slėpėsi ant lauko palangės: žudikui dar ilgiau neatsivers vartai į laisvę

Apeliacinis teismas patenkino Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės Jūratės Tamašauskienės skundą ir 10 metų laisvės atėmimo bausmę padidino iki 14 metų.
2023 metų rugpjūčio 4 dieną prie vieno iš Mažeikiuose esančių daugiabučių policijos pareigūnai rado pro langą iškritusią moterį. Ji nuo patirtų sužalojimų po kurio laiko ligoninėje mirė. Dėl šio įvykio Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Pareigūnai aiškinosi, kaip moteris galėjo iškristi, nes policininkams atvykus į įvykio vietą, nebuvo matyti praviro lango.
Atliekant tyrimą buvo gauta duomenų, kad įvykio dieną moters sutuoktinis galėjo prieš ją smurtauti. Bylos duomenimis, sumušta devyniolikmetė, saugodamasi nuo smurtautojo, užlipo ant 10-ame aukšte esančio buto lauko palangės, o kaltinamasis tyčia uždarė ir užrakino šio lango užraktą, taip neleisdamas sutuoktinei patekti atgal į vidų.
Pirmosios instancijos – Šiaulių apygardos – teismo nuosprendžiu R. Matulevičiui buvo skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Prokurorė J. Tamašauskienė skundė tokį teismo sprendimą, prašydama mažeikiškiui skirti 15 metų laisvės atėmimą. Prokurorė prašė panaikinti nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad veikos padarymui įtakos turėjo rizikingas nukentėjusiosios elgesys bei pripažinti, kad nusikalstamą veiką R. Matulevičius padarė bejėgiškos būklės asmeniui.
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sutiko su prokurorės argumentais. Teisėjai pripažino, kad pirmosios instancijos teismas, net ir itin išsamiai ištyręs visas esmines faktines bylos aplinkybes bei nuosprendį pagrindęs detaliais ir įtikinamais argumentais, nepagrįstai padarė išvadą, kad nusikaltimo padarymo metu nukentėjusioji nebuvo bejėgiškos būklės.
Taip pat skundžiamu nuosprendžiu buvo nepagrįstai pripažinta nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, jog veikos padarymui įtakos turėjo rizikingas nukentėjusiosios elgesys.
Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu R. Matulevičius neneigė konfliktų ir naudoto smurto prieš nukentėjusiąją, tačiau kaltės dėl nužudymo nepripažino.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėjo iškart po jo paskelbimo.
