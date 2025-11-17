Pinigus iš Lietuvos į Rusijos banką vežęs asmuo nubaustas už tarptautinių sankcijų pažeidimą

Pirmadienį LAT pranešė, kad išnagrinėjo atnaujintą administracinio nusižengimo bylą dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo ir nusprendė, kad bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pernelyg plačiai aiškino sąvoką „asmeniniam naudojimui“.
LAT, remdamasis Teisingumo Teismo prejudiciniame sprendime pateiktais išaiškinimais, konstatavo, kad draudimo parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Rusiją banknotus, denominuotus bet kuria oficialiąja valstybės narės valiuta, išimtis turi būti aiškinama siaurai, nes tik tokiu atveju galima užtikrinti, kad šis draudimas veiktų.
Nustatytas draudimas netaikomas tik tuo atveju, kai į Rusiją vykstantis asmuo parduoda, tiekia, perduoda ar eksportuoja grynuosius pinigus eurais, kurių jam reikia prekėms ar paslaugoms, atitinkančioms šio asmens ir kartu su juo vykstančių artimų giminaičių kelionės ir buvimo Rusijoje poreikius, įsigyti. Tuo tarpu darbo užmokesčio santaupų eurų banknotais, skirtų būsto paskolos įnašui Rusijos banke, iš Lietuvos į Rusiją gabenimas nėra eksportas, būtinas šio asmens asmeniniam naudojimui.
Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, LAT apeliacinės instancijos teismo nutarimą panaikino ir paliko galioti institucijos nutarimą su apylinkės teismo nutartimi padarytais pakeitimais, kuriuo asmuo buvo nubaustas ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo. Jam buvo paskirta 1 tūkst. eurų dydžio bauda ir administracinio poveikio priemonė – 1,5 tūkst. eurų konfiskavimas.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
