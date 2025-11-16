 Policijai įkliuvo neblaivus prie vairo sėdęs Seimo kanceliarijos darbuotojas

2025-11-16 08:22
Karolina Konopackienė (ELTA)

Varėnos rajone policijos pareigūnams įkliuvo neblaivus automobilį vairavęs Seimo kanceliarijos darbuotojas.

Policijai įkliuvo neblaivus prie vairo sėdęs Seimo kanceliarijos darbuotojas / Asociatyvi policijos nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai šeštadienį apie 14.34 val. Varėnos rajone, Užuperkasio kaime, sustabdė automobilį „Chevrolet Captiva“.

Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus  Seimo kanceliarijos darbuotojas (gim. 1970 m.). Jam nustatytas lengvas girtumas (1,25 prom.).

Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.

