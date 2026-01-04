Prieš šventes girtas paauglys kieme peiliu sužalojo vyrą: iš medikų – naujausia žinia

„Nukentėjusysis išgyveno, jis jau išleistas į namus“, – Eltai sakė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Akvilė Aleksejeva.
32 metų panevėžietis nukentėjo, kai bandė sulaikyti įtariamąjį ir dar du paauglius dėl gatvėje badomų automobilių padangų.
Gruodžio 8-osios vakarą, apie 19.30 val., viena panevėžietė S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje pastebėjo tris nepilnamečius. Vienas jų badė automobilių padangas. Moteris ėmė sekti gatve einančius jaunuolius, paskambino policijai. Tuo metu jaunuoliai pasiekė Klaipėdos gatvę, ten eidami taip pat badė automobilių padangas. Kai moteris sutiktam vyrui pasakė apie svetimą turtą gadinančius paauglius, jis juos pasivijo ir du sulaikė. Laukiant, kol atvyks policijos pareigūnai, iš tamsos išniro trečiasis jaunuolis. Vyrui bandant jį sulaikyti, paauglys keletą kartų dūrė peiliu, o kiek vėliau su abiem draugais paspruko.
Atvykę policijos pareigūnai įtariamąjį netrukus sulaikė vieno iš kartu buvusių nepilnamečių namuose. Paaiškėjo, kad tai 15-kos metų panevėžietis. Jis buvo neblaivus – nustatytas 0,57 prom. girtumas.
Vaikinas policijai nebuvo žinomas, jis ir nukentėjusysis yra Panevėžio miesto gyventojai.
Pilietiškas panevėžietis buvo sunkiai sužalotas, atlikus kelias operacijas jis buvo gydomas ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje. Nusikaltimu įtariamas 15-metis dešimt parų buvo suimtas.
„Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, įtariamajam pusei metų skirtas namų areštas“, – Eltą informavo Panevėžio apygardos prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė.
Pirminiais duomenimis, dėl nepilnamečių vykdytų veiksmų gruodžio 8-osios vakarą buvo apgadintos 12-os automobilių padangos. Pagal galiojančius įstatymus dėl viešosios tvarkos pažeidimo baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiami tik vyresni nei 16 metų asmenys. Dėl jaunesnių nepilnamečių veiksmų ir padarytos turtinės žalos atsakomybė krenta jų tėvams ar globėjams.
Pasak policijos, kieme padangos buvo apgadintos 12 automobilių, tačiau vos ne pusė nukentėjusiųjų nepareiškė noro rašyti pareiškimus ir reikalauti atlyginti padarytą žalą.
Naujausi komentarai