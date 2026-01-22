 Sparčiai daugėja gripo ir kvėpavimo takų infekcijų atvejų

Sparčiai daugėja gripo ir kvėpavimo takų infekcijų atvejų

2026-01-22 16:46
ELTOS inf.

Panevėžyje auga sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, gripu bei koronavirusu, pranešė vietos savivaldybė.

Sparčiai daugėja gripo ir kvėpavimo takų infekcijų atvejų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pasak jos, šiuo metu mieste gripu serga 252 gyventojai, dar 276 asmenims nustatytos kvėpavimo takų infekcijos, o devyniems patvirtinta koronaviruso liga.

Lyginant su ankstesnėmis savaitėmis, bendras sergamumo rodiklis mieste auga ir šiuo metu  siekia 625,86 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Savo ruožtu savivaldybės Švietimo skyrius pažymi, kad sergamumas padidėjęs ir ugdymo įstaigose. Visgi situacija valdoma, todėl ugdymo procesas miesto mokyklose ir darželiuose vyksta įprastai.

Atsižvelgiant į didėjantį sergamumą, gyventojai raginami vengti artimo kontakto su sergančiais asmenimis, taip pat rekomenduojama dažnai vėdinti patalpas, palaikyti rankų higieną bei laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

