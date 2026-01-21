Panevėžyje Žemaitaičiui pasakyta „ne“: kultūros įstaigos atsisakė suteikti salę

Susitikimas su R. Žemaitaičiu vyks šįvakar Panevėžio mokslo ir technologijų parko konferencijų salėje. Naujienų portalui jp.lt susisiekti ir pasiteirauti, apie ką bus diskutuojama susitikime su panevėžiečiais, su partijos „Nemuno aušra“ lyderiu nepavyko – į telefono skambučius R. Žemaitaitis neatsakinėjo.
Salę užsakė verslininkas
Panevėžio mokslo ir technologijų parko salę užsakė ne partija „Nemuno aušra“ ir net ne pats R. Žemaitaitis. Patalpas rezervavo Panevėžio rajono verslininkas Irmantas Saltonas, MB „Saltonsta“ vadovas.
„Taip, salę išnuomojome“, – patvirtino I. Saltonas. Tačiau išgirdęs, kad patalpos išnuomotos R. Žemaitaičio susitikimui su Panevėžio gyventojais, jis teigė nežinąs, kas atvyks.
„O jums koks klausimas, kas atvyks? Ateikite, kada yra paskelbta, ir sužinosite, jeigu įdomu“, – sakė jis.
Paklaustas, kas būtų atsakingas, jei renginio metu įvyktų incidentas, I. Saltonas reagavo ironiškai.
„O jums koks skirtumas? Kodėl jus tai turi dominti? Jeigu užsidegs – užgesins, o jeigu kas nors bus sugadinta – atstatys. Šiaip jau pastato administracija yra atsakinga“, – teigė salės nuomininkas.
Pasiūlė skambinti į „Laisvės TV“
Panevėžio mokslo ir technologijų parko salės nuomotojas taip pat pareiškė manantis, kad žurnalistai kreipėsi ne tuo adresu.
„Turėjote skambinti į „Laisvės TV“, kad neatvežtų dviejų autobusiukų su jaunimu. Jeigu neatveš – gal nieko ir nenutiks. Kiek kartų Panevėžyje vyko susitikimai, konfliktų nebuvo“, – svarstė I. Saltonas.
Jis kėlė klausimą, kodėl apskritai keliamas susidomėjimas šiuo renginiu.
„Jeigu atvažiuoja valdančiajai daugumai priklausančios partijos pirmininkas ir Seimo narys pristatyti metinės programos, negi tai dabar jau draudžiama?“ – teiravosi jis.
Apie vizitą nieko nežino
Panevėžio mokslo ir technologijų parko direktorė Neringa Trinskienė teigė, kad pats politikas salės nerezervavo.
„Salę rezervavo Irmantas Saltonas, o kad atvažiuos R. Žemaitaitis, man nebuvo žinoma. Jis neminėjo, kas bus renginio dalyvis, tik paaiškino, kad vyks renginys“, – sakė direktorė.
Pasak jos, patalpos išnuomotos sausio 21 dieną nuo 17.30 iki 19 valandos, o už tvarką atsakingas nuomininkas.
„Jis pasirašė, kad užtikrins tvarką ir salę paliks tvarkingą. Jeigu suveiktų signalizacija, atvyktų saugos tarnyba. Tai – eilinė nuoma ir su R. Žemaitaičiu jos nesiejame“, – pabrėžė N. Trinskienė.
Jos teigimu, renginyje tikimasi apie 80 dalyvių.
Biblioteka nepriėmė
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka politiko susitikimo rengti nepanoro.
„R. Žemaitaitis prašėsi į biblioteką, tačiau turime patvirtintą naują tvarką, kurioje numatyta, kad biblioteka neorganizuoja renginių, galinčių sukelti reputacinę žalą“, – aiškino bibliotekos direktorė Greta Kėvelaitienė.
Pasak jos, sprendimas priimtas pasitarus su teisininkais.
„Anksčiau jau „Nemuno aušrą“ buvome įsileidę, o tai sukėlė visuomenės pasipriešinimą ir kvestionavo bibliotekos, kaip nepriklausomos kultūros įstaigos, vaidmenį. Todėl šįkart buvo nuspręsta sutarties nesudaryti“, – teigė direktorė.
Ji pridūrė, kad jokio atsakymo iš R. Žemaitaičio komandos po atsisakymo nebesulaukė.
Užduos svarbius klausimus
Tuo tarpu „Nemuno aušros“ pirmininko R. Žemaitaičio vizitui ruošiasi ir Panevėžio miesto jaunimas.
Panevėžio jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Ignas Janeliūnas teigė, kad politiko vizitas mieste buvo numanomas.
„Buvo aišku, kad R. Žemaitaičio vizitas pasieks ir Panevėžį. Paskelbus apie susitikimą, kartu su jaunimo atstovais pradėjome svarstyti dalyvavimą ir pozicijos išsakymą dėl „Nemuno aušros“ skleidžiamos dezinformacijos bei prieštaringai vertinamos politikos“, – sakė jis.
Pasak I. Janeliūno, matant ankstesnių susitikimų pavyzdžius kituose miestuose, nuspręsta nelikti nuošalyje.
„Tikimės, kad atvyks gimnazistai, studentai, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Esame nusiteikę ne triukšmauti, o dalyvauti konstruktyvioje diskusijoje, ramiai ir pagarbiai užduodant svarbius klausimus“, – pabrėžė jis.
Renginiai nebuvo ramūs
Priminsime, kad pastarieji partijos „Nemuno aušra“ lyderio susitikimai įvairiuose Lietuvos miestuose ne kartą peraugo į konfliktines situacijas.
Sausio 19 dieną Vilkaviškyje susitikimo metu R. Žemaitaitis apsistumdė su į renginį atvykusiu jaunuoliu. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis situaciją pavadino apgailėtina, tačiau ragino išvadų daryti neskubėti.
Pats R. Žemaitaitis teigė, kad jaunuolis elgėsi nepagarbiai ir stumdė senyvo amžiaus žmones.
Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas pareiškė, kad tokiu elgesiu buvo peržengtos sveiko proto ribos, o Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog politikui „išmušė saugikliai“.
Prokuratūra pradėjo tyrimą
Po incidento Vilkaviškyje koalicijos partneriai paragino situaciją vertinti teisėsaugai.
Antradienį prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo viešosios tvarkos pažeidimo, kai sausio 19 dieną per susitikimą su gyventojais R. Žemaitaitis apsistumdė su protestavusiu jaunuoliu. Pranešimas apie įtarimą kol kas niekam neįteiktas.
