Progimnazijos tualete – sprogimas: nukentėjo vyras ir moteris

Petardos susprogdintos apie 10.50 val., pas 2012 metais gimusį nepilnametį rastos dar dvi „F3“ kategorijos petardos.
Įvykio metu apgadintos tualetų patalpos bei nukentėjo 33 metų moteris ir 31 metų vyras, kurie į medikus nesikreipė.
Kazlų Rūdoje, M. Valančiaus gatvėje, progimnazijos dvejuose tualetuose, nepilnametis antradienį susprogdino dvi petardas, nukentėjo du žmonės, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
