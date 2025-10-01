Miuncheno meras: grėsmės nebėra, festivalis „Oktoberfest“ vėl atidaromas

„Policija patikrino situaciją ir patvirtino, kad pavojaus nėra“, – savo „Instagram“ paskyroje parašė Miuncheno meras Dieteris Reiteris, policija pranešus, kad įtariamasis, kuris grasino susprogdinti bombą, padegęs savo šeimos namą nusižudė.
Kaip trečiadienį rašė ELTA, Miuncheno policija atidėjo ryte numatytą „Oktoberfest“ alaus festivalio atidarymą po to, kai pietų Vokietijos mieste sprogus užtaisui šalia gyvenamojo namo žuvo mažiausiai vienas žmogus.
Policija pranešė, kad trečiadienį anksti ryte degančiame pastate buvo rasti su sprogmenimis sujungti spąstai, todėl buvo iškviestos specialiosios pajėgos sprogmenims nukenksminti.
Į iškvietimą 4:41 val. ryto atsiliepę pareigūnai Bavarijos sostinės gyvenamajame rajone rado visiškai sudegusį mikroautobusą, o prie netoliese esančio ežero – sužeistą žmogų.
Policija nurodė evakuoti žmones 200 metrų spinduliu aplink užsidegusį pastatą, o į vietą atvyko šimtai gelbėjimo tarnybų darbuotojų, įskaitant ugniagesius ir ginkluotus pareigūnus.
Policija vėliau pranešė, kad prie ežero rastas žmogus mirė. Pareigūnai taip pat informavo, kad dar vienas asmuo yra dingęs be žinios, tačiau jis nelaikomas pavojingu. Tyrėjai tuomet iškėlė versiją, kad šis padegimas buvo tyčinis, galbūt susijęs su šeimyniniais nesutarimais.
Dėl šio incidento buvo bent iki vakaro atidėtas pasaulinio garso festivalio „Oktoberfest“, kuris vyksta Miuncheno Terezienvyzės pievoje nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 5 d., atidarymas.
„Tiriami galimi ryšiai su kitomis vietomis Miunchene, įskaitant Terezienvyzę“, – platformoje „X“ trečiadienį pranešė vietos policija.
Miesto interneto svetainėje paskelbtame pranešime teigiama, kad sprendimas laikinai uždaryti festivalį buvo priimtas „dėl grasinimo susprogdinti, susijusio su sprogimu šiaurinėje Miuncheno dalyje“.
Miestas taip pat pranešė, kad buvo gautas „atitinkamas laiškas“ su išdėstytu grasinimu.
„Dėl šios priežasties festivalio atidarymas šiandien atidėtas“, – pridūrė pareigūnai.
Policija skelbiant pirmuosius pranešimus, festivalio lankytojai, kurie į renginį gali patekti darbo dienomis nuo 10 val. ryto, jau stovėjo eilėje prie įėjimų į Terezienvyzę.
Policija jiems pranešė apie tuo metu vykdomas paieškas „riboto patekimo zonose aplink festivalio teritoriją“.
