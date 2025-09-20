Miunchene prasideda visame pasaulyje garsi „Oktoberfest“ šventė

Miuncheno meras Dieteris Reiteris vidurdienį (10 val. Grinvičo laiku) atidarė 190-ąjį festivalį Terezienvyzės pievoje.
Šešiolika dienų, iki spalio 5-osios, dalyviai galės leisti laiką prie garsiųjų alaus palapinių, pasivažinėti apžvalgos ratais ir pasipuošti tradiciniais drabužiais „dirndl“ ir „lederhosen“.
Tradiciniame renginyje gali apsilankyti iki 6 mln. šventės dalyvių, o 2023 m. jų buvo rekordiškai daug – 7 milijonai.
Pirmąjį šių metų „Oktoberfest“ savaitgalį oro sąlygos turėtų būti idealios – šeštadienį tikimasi iki 30 laipsnių šilumos.
Manoma, kad šis festivalis, vietos gyventojų vadinamas „Wiesn“, yra didžiausias tokio pobūdžio festivalis pasaulyje.
