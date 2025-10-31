Prokuroras: Ukraina prašys Lietuvos perduoti valstybės išdavyste įtariamą ukrainietį

„Turime Ukrainos pilietį, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuris, deja, padarė valstybės išdavystę Rusijos labui“, – sakė Lietuvoje viešintis Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko.
„Mes prašysime ir bendradarbiausime su Lietuvos Generaline prokuratūra, kad jis būtų lygiai taip pat išduotas Ukrainai“, – pažymėjo jis.
Apie šį prašymą R. Kravčenko pranešė penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje po to, kai jo Lietuvos kolegė Nida Grunskienė paskelbė apie Lietuvai išduotą rusų karį, įtariamą karo nusikaltimais.
Taip Ukrainos generalinis prokuroras kalbėjo žurnalistams paklausus, ar bus diskutuojama apie Sausio 13-osios byloje nuteisto Sovietų Sąjungos kariuomenės tanką vairavusio ukrainiečio Aleksandro Radkevičiaus perdavimą Lietuvai.
Jam už akių yra skirta pusantrų metų nelaisvės. Vyras sakė negalintis atvykti į savo byloje nagrinėjimą, nes Ukrainos pusėje kovoja su šalį užpuolusia Rusija.
Anot N. Grunskienės, apie A. Radkevičiaus ekstradiciją bus diskutuojama, bet tai yra „ateities klausimas“.
„Šis klausimas yra ateities klausimas ir aš manau, kad šiandien po spaudos konferencijos mes šitą klausimą būtinai apspręsime“, – teigė N. Grunskienė.
A. Radkevičius yra vienas iš 67 nuteistųjų laisvės atėmimu Sausio 13-osios byloje. Dauguma kaltinamųjų joje nuteisti už akių, nes Rusija ir Baltarusija atsisakė asmenis išduoti.
