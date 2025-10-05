 Rokiškio rajone – žmogžudystė: sulaikytas girtas įtariamasis

Rokiškio rajone – žmogžudystė: sulaikytas girtas įtariamasis

2025-10-05 09:33
BNS inf.

Rokiškio rajone šeštadienį rastas mirusio vyro kūnas, kuris galimai buvo nužudytas, pranešė Policijos departamentas.

