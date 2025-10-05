Rokiškio rajone – žmogžudystė: sulaikytas girtas įtariamasis

Pasak pareigūnų, 1986 metais gimusio vyro lavonas aptiktas apie 8 val., Skemų kaime.
Policija sulaikė įtariamą neblaivų (2,46 prom) 1953 metais gimusį vyrą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Rokiškio rajone šeštadienį rastas mirusio vyro kūnas, kuris galimai buvo nužudytas, pranešė Policijos departamentas.
