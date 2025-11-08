 Kruvinas šeštadienis Garliavoje: išgertuvės baigėsi žmogžudyste

Kruvinas šeštadienis Garliavoje: išgertuvės baigėsi žmogžudyste

2025-11-08 22:37 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštadienį, apie 17 val., vieno Garliavos Dobilų gatvės nuosavo namo koridoriuje buvo aptiktas čia vykusiose išgertuvėse dalyvavęs nebegyvas 36-erių metų kaimynas iš Vytauto gatvės Vytenis Š. su durtine-pjautine žaizda dešinėje pilvo pusėje. Netrukus policijos areštinėje atsidūrė du jo sugėrovai.

Kruvinas šeštadienis Garliavoje: išgertuvės baigėsi žmogžudyste

Pranešimas apie minėtame name įvykusias grumtynes, per kurias sužalotas žmogus, buvo užregistruotas 16.45 val. Pirminiais duomenimis, apie tai pranešė vienas iš areštinėje atsidūrusių asmenų.

Kadangi nežinota, kiek žmonių dalyvavo šiose grumtynėse, į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios policijos pajėgos. Ir net kinologas su tarnybiniu šunimi, nors galimi įtariamieji – 27-erių metų vyras ir 58-erių metų moteris – buvo sulaikyti įvykio vietoje, kai atvykus nurodytu adresu sužalotasis jau rastas miręs.

Teigiama, kad minėti asmenys sulaikyti kaip konflikto, kurio aplinkybės kol kas neaiškios, dalyviai. Ir galimai įtarimas dėl nužudymo bus pareikštas tik vienam iš jų.

Tačiau, panašu, kad kol kas yra problemų su sulaikytaisiais susikalbėti. Vyrui nustatytas 2,22 prom. girtumas. Moteriai – 1,37 prom.

Šiame straipsnyje:
Garliava
žmogžudystė
nužudytas vyras
išgertuvės

Rūtenis
Mūsų Briuselio valdomoje šalyje visi žmogžudžiai te jaučiasi ramūs, nes bus pavalgę, išsimiegoję, patalynė laiku pakeista, dirbti nereikės ir į miestą išeis kiek tik noro bus, o visi kiti, kas ne kalėjime- marš į darbą ir iki smertės, kad mokesčius mokėtu. gerokai daugiau nei per pusę ką iš vis gauna popieriuje.
0
0
Visi komentarai (1)

