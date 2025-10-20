 Smūgiai ir spyriai į galvą vyrui buvo lemtingi: po dviejų valandų mirė ligoninėje

2025-10-20 12:34
Gytis Pankūnas (ELTA)

Prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Vilkaviškio rajono gyventojas kaltinamas žmogaus nužudymu.

Smūgiai ir spyriai į galvą vyrui buvo lemtingi: po dviejų valandų mirė ligoninėje / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas balandžio 27 dieną, kai į Vilkaviškio ligoninę iš šiame rajone esančio namo kiemo buvo pristatytas ir dėl sumušimo paguldytas vyras.

Anot teisėsaugos, įtariama, kad 27-erių metų amžiaus kaltinamasis minėtam vyrui kumščiu sudavė ne mažiau nei vieną smūgį į galvą, o kiek vėliau koja spyrė į galvos sritį.

Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų paniro į komą, o po dviejų valandų ligoninėje mirė.

Šiuo metu kaltinamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas nužudė kitą žmogų baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Ei
Tegul giminės padaro pakartotiną skrodimą dėl organų trūkumo.
1
0
