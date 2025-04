Iš Rusijos važiavusiame traukinyje muitininkai aptiko siuntą su galingu dronu

Įtardami karinės įrangos ir Europos Sąjungos sankcionuojamų prekių gabenimo pažeidimą, muitininkai siuntą sulaikė.

Šiuo metu tikslinamas sulaikytos prekės kodas, vertė, paskirtis, gaminio parametrai, komponentų pagaminimo vietos ir kitos aplinkybės.

Dronas buvo sulaikytas kovo 23 dieną. Jį iš Kaliningrado srities į Sankt Peterburgą siuntė Rusijos komercinė bepiločių aviacinių kompleksų sistemų valdymu užsiimanti įmonė, aptarnaujanti ir valstybines struktūras.

Daugelis tokių nepilotuojamų skraidymo aparatų priskiriami prie Karinės įrangos ir amunicijos sąrašo, patvirtinto Europos Sąjungos direktyvoms. Šių gaminių gabenimui tranzitu per Lietuvos teritoriją iš trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį, Lietuvos muitinei turi būti pateikta tranzito licencija. Lietuvoje tokias licencijas išduoda Ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą, ES šalys įvedė sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, atsisakydamos išdavinėti bet kokios formos licencijas tokioms prekėms į šias šalis.

Be to, tokio tipo bepiločiai orlaiviai aktyviai naudojami Rusijos sukeltame kare Ukrainoje. Tad, įtardami karinės įrangos prekių gabenimą be atitinkamos formos licencijos ir ES sankcionuojamų prekių gabenimo taisyklių pažeidimą, muitinės pareigūnai siuntą sulaikė.