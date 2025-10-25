Rusiškai kalbantys sukčiai iš gyventojų išviliojo dideles pinigų sumas

Pareigūnų duomenimis, ketvirtadienį, apie 13.25 val., į Vilniaus policiją kreipėsi 1940 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad spalio 22 dieną apie 11.30 val. Vilniuje, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami, rusų kalba bendravę asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. eurų.
Taip pat Vilniuje gautas pranešimas, jog spalio 6 d. 14.20 val. galimai sukūrus netikrą įmonės ir jų tiekėjų elektroninį paštą bei vykdant susirašinėjimą ir sandorius, nurodant netikras banko sąskaitas, iš įmonės banko sąskaitos buvo pasisavinta daugiau nei 14 tūkst. eurų.
Tuo metu apie 18.08 val. į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi 1980 metais gimęs vyras, pranešęs, kad spalio 22 dieną apie 22 val., būnant namuose Klaipėdoje, jam taip pat paskambino rusų kalba bendravę nepažįstami asmenys, kurie prisistatė telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais.
Iš jo sukčiai apgaulės būdu išviliojo 18,8 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, nuo sukčių nukentėjo ir Panevėžio miesto gyventoja, gimusi 1956 m.
Ji pranešė, kad spalio 20 d. su ja telefonu susisiekusio nepažįstamo asmens, kuris prisistatė policijos pareigūnu, nurodymu, iš savo banko sąskaitos jam atidavė 8 tūkst. eurų.
Dėl visų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
