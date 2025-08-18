„Sausainiai“ iš Tailando atvedė kriminalistus ten, kur akina prabanga

Kaip pirmadienį pranešė MKT, pašto siuntas, atgabentas iš Tailando ir adresuotas Marijampolės gyventojams, Vilniaus teritorinės muitinės ir MKT pareigūnai patikrino dar liepos 30 d. Nors buvo deklaruota, kad plastikiniuose maišeliuose siunčiami sausainiai, muitininkai dviejuose iš jų aptiko kanapių.
Surašius prekių sulaikymo protokolus, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kvaišalų kontrabandos.
Toliau atliekant procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, rugpjūčio 12 d., Marijampolės apylinkėje sulaikyti du vietos gyventojai. Jų namuose atlikta krata, abu teigė nežinoję, kad siuntose būta narkotikų.
Po apklausos sulaikytieji buvo paleisti, jiems skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Šiemet MKT pareigūnai jau sulaikė daugiau nei 11 kg įvairių narkotikų kontrabandos.
Daugiausia sulaikyta kanapių, kurios dažniausiai siunčiamos pašto siuntomis. Pastaruoju metu ypač aktyviai kvaišalai siunčiami iš JAV, Italijos, Vokietijos ir Tailando.
