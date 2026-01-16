Šeši asmenys kaltinami platinę ir disponavę narkotikais keliuose Lietuvos miestuose

Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, asmenys kaltinami neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis su tikslu jas platinti arba neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotikų.
Prokuratūros duomenimis, kaltinamieji, siekdami parduoti ar kitaip platinti narkotines ir psichotropines medžiagas, pokalbių programėlėje „Telegram“ įsigydavo kvaišalų iš platintojo.
Tuomet paketėlius su kvaišalais – vadinamuosius dropus – jie slapstė įvairiuose parkuose, miškuose ir panašiose vietovėse.
Šis narkotikų prekybos tinklas veikė Kaune, Alytaus mieste ir rajone bei Marijampolėje.
Tyrimo metu be kaltinamųjų gyvenamosiose vietose rastų kvaišalų aptikti 34 „dropai“ su įvairiomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šiam tinklui vadovavo kaunietis. Jis kaltinamas siekiu gauti neteisėtas pajamas parengęs narkotikų prekybos planą ir jam vadovavęs.
Įtariama, kad kaunietis kartu su vykdytojais įgydavo, supakuodavo ir platinti paruošdavo kvaišalus. Tuomet dalį medžiagų paslėpdavo arba vykdytojus įpareigodavo tai padaryti ir atsiųsti užduoties vykdymą patvirtinančias nuotraukas.
Taip kaltinamieji disponavo dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų – 28 gramais 3-CMC, 4 gramais 4-CMC, 300 gramų kanapių. Atliekant kratą kaltinamo organizatoriaus namuose rasti platinimui paruošti 95 maišeliai kanapių.
Be to, Marijampolės gyventojas šioje byloje kaltinamas psichotropinių medžiagų platinimu nepilnamečiams.
Tyrimo metu nustatyta, kad 8 gramus „kristalų“ įsigijęs jaunuolis juos padalijo į dešimt paketėlių ir siekdamas parduoti nepilnamečiams atsigabeno į mokyklos patalpas. Narkotikai nepilnamečiams nebuvo parduoti, nes juos rado ir paėmė policininkai.
Du vyrai byloje taip pat kaltinami narkotinių medžiagų kontrabanda. Bylos duomenimis, užsakę internetu ir atsiskaitę kriptovaliuta, jie iš Ispanijos į Lietuvą siuntėsi didelį kiekį – beveik 1 kilogramą kanapių.
Kaunietė buvusi valstybės tarnautoja taip pat kaltinama piktnaudžiavimu. Manoma, kad turėdama prisijungimus ir teisę dirbti su informacinėmis sistemomis, ji tikrino, ar kaltinamųjų ir jos atžvilgiu nėra pradėtų ikiteisminių tyrimų.
Prokuratūros duomenimis, kaunietę šitaip elgtis kurstė jos sutuoktinis, vienas iš šios bylos kaltinamųjų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
