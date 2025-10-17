Šiaulių mero Visocko byla: prokurorė pareiškė didžiulį ieškinį

Per posėdį penktadienį prokurorė prašė šį ieškinį nagrinėti kartu su kitais bylos duomenimis ir minėtą sumą priteisti iš mero A. Visocko ir dar dviejų kaltinamųjų, nes ši žala, anot J. Steponavičiūtės-Otto, galėjo būti padaryta tiesioginiais kaltinamųjų veiksmais.
Prokurorė teigė, kad kaltinamųjų veiksmais buvo padaryta žala Europos Sąjungos biudžetui ir bendrovei „Šiaulių gatvių apšvietimas“, kuri dabar yra pakeitusi pavadinimą į „Šiaulių šviesa“.
Šiaulių apygardos teismo trijų teisėjų kolegija penktadienį surengė pirmąjį posėdį baudžiamojoje byloje, joje piktnaudžiavimu galimai neskaidriai organizuojant 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą kaltinamas Šiaulių miesto meras A. Visockas.
Be mero prieš teismą stojo dar du asmenys – bendrovės „Etenders Baltija“ direktorius, viešojo pirkimų komisijos narys Rytis Maliukevičius bei viešajame pirkime dalyvavusios įmonės „Infes Tech“ buvęs akcininkas Danielis Krinickis.
Visi trys kaltinamieji ir jų advokatai posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu.
Kaltinimai dėl neteisėtos įtakos viešajam pirkimui
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir prokuratūros tyrimo duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos fondų 2014–2020 metų veiksmų programą.
Meras kaltinamas, kad neteisėtai darė įtaką viešųjų pirkimų procedūrai, siekdamas turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui ir kitokios naudos sau.
Šiaulių miesto vadovas dar kaltinamas ir tuo, kad pagal Europos Sąjungos fondų veiksmų programą organizuojant viešąjį pirkimą piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, neteisėtai darydamas įtaką viešųjų pirkimų procedūrai, siekdamas turtinės naudos viešajame pirkime dalyvavusiai privačiai bendrovei ir kitokios naudos sau.
Be to, A. Visockas kaltinamas ir tuo, kad siekė paveikti liudytoją, jog šis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duotų melagingus parodymus.
Kaip skelbė STT, A. Visockas kartu su bendrininkais kaltinami padarę didelę turtinę ir neturtinę žalą viešąjį pirkimą organizavusiai Šiaulių miesto savivaldybės bendrovei, Europos Sąjungos biudžetui, bei viešojo pirkimo konkurso dalyviams, nes dėl neskaidriai organizuotų viešųjų pirkimų imituojant nustatytas pirkimo procedūras, vieno iš kaltinamųjų bendrovei sukūrus neteisėtą pranašumą prieš kitus viešojo pirkimo dalyvius, iš esmės buvo eliminuota konkurencija ir pažeisti konkurso dalyvių teisėti lūkesčiai sąžiningai konkuruoti.
Anot STT, Europos prokuratūros ir STT tyrimas užkirto kelią lėšų išmokėjimui neskaidriai viešąjį pirkimą galėjusiai laimėti bendrovei.
