Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei Ritai Grigalienei pateikti įtarimai „čekiukų“ byloje

Kaip antradienį pranešė STT, įtarimai pateikti dėl galimo piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas tarybos narių veiklos išlaidoms apmokėti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. Grigalienė, eidama Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, 2019–2022 metais galėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir pateikė jos, kaip tarybos narės išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu tarybos narė galimai apgaule įgijo 3405 eurus.
Jai pateikti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 35 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Kupiškio, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
