Šuo apkandžiojo garbaus amžiaus moterį

2025-09-11 14:46
BNS inf.

Į Tauragės apskrities policiją trečiadienį kreipėsi moteris, kurią sukandžiojo šuo.

Kaip ketvirtadienį pranešė Tauragės policija, 1950 metais gimusi moteris pranešė, kad rugsėjo 4 dieną, apie 17 val., Tauragėje, Vytauto gatvėje, kieme, prie namo, ją užpuolė ir sukandžiojo šuo.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

