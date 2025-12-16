Supleškintas rekordinis kiekis narkotikų: papasakojo, kaip vyko procesas

Į pavojingų atliekų tvarkymo aikštelę buvo atvežtas neįprastas konvojus. Muitininkų automobilyje – pusė tonos konfiskuoto heroino.
„Tai yra didžiausias heroino kiekis, sulaikytas Lietuvoje“, – pabrėžė Muitinės departamento atstovė Liuminata Vainauskienė.
Visos narkotinės medžiagos bus sudegintos aukštesnėje nei 1000 laipsnių temperatūroje. Nors heroinas galėtų sudegti ir mažesniame karštyje, narkotikai maišomi su kitomis atliekomis. Kai kurių jų deginti negalima, todėl visas procesas truko apie porą valandų.
„Tai nėra dažnas procesas. Žinoma, per metus keletą kartų vyksta narkotinių medžiagų naikinimas, tačiau tikrai ne dažnai. Naikinimas atliekamas įprasta tvarka – kartu su kitomis atliekomis, laboratorinėmis cheminėmis medžiagomis ar medicininių preparatų atliekomis“, – aiškino „Toksika“ Šiaulių atliekų aikštelės vadovas Donatas Riškus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kad narkotikus būtų lengva sudeginti krosnyje, jie specialiai paruošti ir supakuoti į popierinius maišus. Juose, skaičiuojant pagal juodąją rinką, apie 40 mln. eurų vertės krovinys, net aštuoni milijonai heroino dozių. Vis dėlto Šiaulių rajono gyventojai narkotikų poveikio nepajus.
Supleškinti beveik 500 kg narkotikų virs elektra.
„Neįmanoma, kad narkotinės medžiagos patektų į aplinką, nes daugiau nei 66 procentus viso deginimo įrenginio sudaro dūmų valymo sistema. Dūmus išvalome iki leistinų normų, dirbame net mažesniu nei leidžiama pajėgumu – apie 60 procentų. Labai didelę dėmesio dalį skiriame aplinkosaugai ir dūmų valymui“, – tikino D. Riškus.
„Visas atliekas, kurias deginame, paverčiame elektros energija. Šios elektros mums pakanka visam padaliniui apsirūpinti, o perteklių rinkoje parduodame rinkos kaina“, – teigė D. Riškus.
Pareigūnų duomenimis, ši heroino siunta keliavo iš Afganistano tranzitu per Lietuvą. Muitinei vilkikai įkliuvo Vilniaus rajone dėl įtartino maršruto. Šiemet tais pačiais keliais per Latviją ir kitas valstybes gabenta ne viena didelė kvaišalų siunta.
„Greičiausiai krovinys buvo skirtas Vakarų Europai, nes heroino paplitimas Lietuvoje nėra didelis. Dėl įtartino maršruto kriminalinės tarnybos muitininkai ir sulaikė du vilkikus, tiksliau – dviejų vilkikų vairuotojus“, – komentavo L. Vainauskienė.
Iki šiol muitininkai būdavo sulaikę tik po keletą kilogramų heroino, todėl ši siunta – rekordinė. Narkotikai plastikiniuose maišuose buvo susverti po dešimt–dvylika kilogramų.
2017 metais muitininkai Klaipėdoje aptiko daugiau nei 600 kg kokaino, atplukdyto iš Ekvadoro. Šiemet jie jau spėjo sunaikinti ne vieną kilogramą ir kitų rūšių narkotikų.
„Tai – 168 kg kanapių, 3 kg musmirių ir 133 smulkios narkotinių medžiagų siuntos. Tai reiškia įvairaus dydžio siuntas, siunčiamas paštu“, – vardijo L. Vainauskienė.
Kvaišalai į Lietuvą dažniausiai atkeliauja iš Vokietijos, Nyderlandų ir Jungtinių Amerikos Valstijų.
