Tapino byloje „Init“ pateikė antrą kasacinį skundą

LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė Eltai teigė, kad praėjusią savaitę buvo gautas atsakovės bendrovės „Init“ kasacinis skundas byloje dėl paskleistų duomenų ir informacijos apie ieškovus VšĮ „Laisvės TV“ ir Andrių Tapiną pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją, šių duomenų ir informacijos paneigimo bei žalos atlyginimo priteisimo.
„Kasaciniu skundu prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kuria ieškovų reikalavimai minėtai atsakovei buvo tenkinti, ir dėl šios dalies palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria reikalavimai šiai atsakovei buvo atmesti“, – Eltai sakė T. Merkevičiūtė.
Tai jau antras bendrovės „Init“ šioje byloje pateiktas kasacinis skundas. Pirmąjį buvo atsisakyta priimti, nenustačius kasacijos pagrindų.
LAT sprendžia dėl kiekvieno gauto skundo, Atrankos kolegija svarsto, ar gautas skundas atitinka įstatymų keliamus reikalavimus ir pan.
LAT anksčiau nepriėmė dviejų viešosios įstaigos „Nataiva“ kasacinių skundų visuomenininko A. Tapino byloje – juose buvo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo pernai spalį priimtos nutarties dalį, kuria „Nataivai“ buvo taikyta civilinė atsakomybė, ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimai „Nataivai“ buvo atmesti.
Pernai gruodį LAT atsisakė priimti ir byloje prieš A. Tapiną pralaimėjusios bendrovės „Goruva“ kasacinį skundą.
„Goruva“ ir „Nataiva“ yra tarp atsakovų, kurie visuomenininkui už melagingos informacijos apie jį ir jo įkurtą „Laisvės TV“ skleidimą, taip pat advokatų paslaugas, turėjo sumokėti virš 116 tūkst. eurų. A. Tapinas į teismą buvo padavęs komiką A. Orlauską ir jo pasisakymus platinusias VšĮ „Nataiva“ ir bendroves „Goruva“ bei „Init“.
A. Tapinas ir jo įkurta „Laisvės TV“ kreipėsi į teismą dėl 19-oje „Youtube“ platformoje transliuotų A. Orlausko laidų pagarsintų teiginių apie visuomenininko ir „Laisvės TV“ neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos paramai Ukrainai.
Ieškovai prašė teismo, jog A. Orlausko išsakyti teiginiai būtų pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją. Taip pat civiliniu ieškiniu prašyta įpareigoti paneigti minėtus teiginius.
Visuomenininkas A. Tapinas su savo įkurta viešąja įstaiga „Laisvės TV“ organizavo ne vieną akciją, kurios metu kvietė žmones aukoti pinigus nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai. Už suaukotus pinigus buvo pirkta įvairi Ukrainos pajėgoms reikalinga įranga.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas pernai spalio pabaigoje nusprendė priteisti ieškovui A. Tapinui solidariai iš atsakovų A. Orlausko, bendrovės „Init“, bendrovės „Nataiva“ (Janutienės „OpTV“), bendrovės „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ 39 tūkst. eurų ir palūkanas.
Teismas nusprendė priteisti „Laisvės TV“ solidariai iš atsakovų A. Orlausko, bendrovės „Init“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“, bendrovės „Nataiva“ (Janutienės „OpTV“), bendrovės „Goruva“ (Gorienės „Komentaras TV“) 28 tūkst. eurų ir palūkanas.
A. Orlauskas ir kiti atsakovai turėjo padengti 42,4 tūkst. eurų „Laisvės TV“ bylinėjimosi išlaidų ir per 7 tūkst. eurų A. Tapino teisinių išlaidų.
