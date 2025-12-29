Orlauskui ir kitiems nepavyko nusipurtyti solidžios atsakomybės už melą apie Tapiną

Šios dvi įmonės yra tarp atsakovų, kurie visuomenininkui už melagingos informacijos apie jį ir jo įkurtą „Laisvės TV“ skleidimą, taip pat advokatų paslaugas, turėjo sumokėti virš 116 tūkst. eurų. A. Tapinas į teismą buvo padavęs komiką Artūrą Orlauską ir jo pasisakymus platinusias VšĮ „Nataiva“ ir bendroves „Goruva“ bei „Init“.
LAT gruodžio 23 d. nutartimi atsisakė priimti kasatorių UAB „Goruva“ ir VšĮ „Nataiva“ kasacinį skundą, Eltą pirmadienį informavo teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Skundu buvo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2025 m. spalio 24 d. nutarties dalis, kuriomis ieškovams A. Tapinui ir VšĮ „Laisvės TV“ priteistas neturtinės žalos atlyginimas ir kasatorės įpareigotos paskelbti paneigimą.
Skundu prašyta palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. kovo 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškovų patikslinto ieškinio reikalavimai kasatoriams buvo atmesti. Taip pat buvo prašoma priteisti iš ieškovų kasatoriams lygiomis dalimis jų pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
LAT Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, nusprendė, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus.
Ši LAT nutartis atsisakyti priimti kasacinį skundą yra galutinė ir neskundžiama.
Be to, pirmadienį LAT gavo naują VšĮ „Nataiva“ kasacinis skundas. Juo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2025 m. spalio 24 d. nutarties dalį, kuria VšĮ „Nataivos“ atžvilgiu buvo taikyta civilinė atsakomybė ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. kovo 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimai VšĮ „Nataivos“ atžvilgiu buvo atmesti.
Taip pat prašoma priteisti iš ieškovų lygiomis dalimis VšĮ „Nataiva“ pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Dėl šio skundo priėmimo teismas dar spręs.
ELTA primena, kad A. Tapinas ir jo įkurta „Laisvės TV“ kreipėsi į teismą dėl 19-oje „Youtube“ platformoje transliuojamų A. Orlausko laidų pagarsintų teiginių apie visuomenininko ir „Laisvės TV“ neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos Ukrainos paramai.
Ieškovai prašė teismo, jog A. Orlausko išsakyti teiginiai būtų pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją. Taip pat civiliniu ieškiniu prašyta įpareigoti paneigti minėtus teiginius.
Visuomenininkas A. Tapinas su savo įkurta viešąja įstaiga „Laisvės TV“ organizavo ne vieną akciją, kurios metu kvietė žmones aukoti pinigus nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai. Už suaukotus pinigus buvo pirkta įvairi Ukrainos pajėgoms reikalinga įranga.
Vilniaus apygardos teismas spalio pabaigoje nusprendė priteisti ieškovui A. Tapinui solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ 39 tūkst. eurų ir palūkanas.
Teismas nusprendė priteisti „Laisvės TV“ solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“ (Gorienės Komentaras TV) 28 tūkst. eurų ir palūkanas.
A. Orlauskas ir kiti atsakovai turėjo padengti 42,4 tūkst. eurų „Laisvės TV“ bylinėjimosi išlaidų ir per 7 tūkst. eurų A. Tapino teisinių išlaidų.
