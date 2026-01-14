Teismas: didesnė neturtinė žala už moteriai per klaidą išoperuotą sveiką sąnarį priteista pagrįstai

Moteriai medikai atliko operaciją ir per ją išoperavo ne skaudantį kelio sąnarį, bet sveiką kitos kojos sąnarį. Nesveikas sąnarys buvo išoperuotas tik vėliau, sugijus nepagrįstai išoperuotam sąnariui.
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija pripažino, kad dėl medikų kaltės moteriai buvo padaryta neturtinė žala, ir ją įvertino 6,5 tūkst. eurų.
Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad apygardos teismas pagrįstai pripažino nukentėjusiai moteriai teisę į didesnę – 10 tūkst. eurų – neturtinę žalą.
Teismas pažymėjo, kad, pacientei nepagrįstai atlikus sveiko kelio sąnario operaciją, skaudančio sąnario operacija buvo atidėta dar dviem mėnesiams, per kuriuos moteris kentė jau abiejų kojų skausmus, gijimas buvo ilgas, moteriai teko lankytis ir pas psichiatrą.
„Moters fizinei ir emocinei sveikatai buvo padaryta ilgalaikė žala, todėl apygardos teismo nustatytas neturtinės žalos dydis yra pagrįstas ir teisingas“, – rašoma teismo pranešime.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje įsiteisėja jos priėmimo dieną, tačiau per tris mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
