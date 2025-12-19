Tautietį Švedijoje nužudžiusiam lietuviui – kalėjimas

Pirmosios instancijos teismas kaltinamąjį buvo išteisinęs, jo veiksmus pripažinęs būtinąja gintimi.
Kaip skelbia prokuratūra, negyvas 57 metų Lietuvos pilietis Švedijos Enhiorna mieste buvo rastas 2023 metų spalio 21-ąją. Teismo medicinos ekspertizės metu paaiškėjo, kad jis mirė dėl galvos traumos. Vietos policijos pareigūnai nustatė, kad išvakarėse jam kumščiu į veidą trenkė kartu gyvenantis kitas Lietuvos pilietis P. P. , o vyras nukrito ant grindų.
Po šių išvadų Švedijos teisingumo ministerija kreipėsi į Lietuvą prašydama perimti baudžiamąjį procesą (persekiojimą) ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl P. P. padarytos nusikalstamos veikos.
Lietuvoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo. Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Sandra Povilonienė, o tyrimą atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad P. P. tą dieną vartojo alkoholį su kitu tautiečiu, o vėliau kumščiu smogė išgertuvėse nedalyvavusiam žymiai vyresniam vyrui į veidą. Šis griūdamas aukštielninkas trenkėsi galva į grindis ir liko be sąmonės gulėti. Kaltinamasis nesirūpino iškviesti medikus, tik pavertė vyrą ant šono. Negana to, P. P. nufotografavo nukentėjusįjį ir nusiuntė nuotrauką draugui, pridėjęs besišypsančių veidelių, vėliau parašė, kad vyras krito nuo jo rankos. Žmogų į jo kambarį nuvedė ir į lovą paguldė namo gyventojai, neįtardami, kad jis sunkiai sužalotas. Kitą dieną pastebėta, kad vyras negyvas.
P. P. ir tyrimo metu, ir teisme tvirtino, kad vyresniam kaimynui trenkė, nes šis pirmas jam smogė, tačiau ant jo kūno sužalojimų nebuvo fiksuota, o šių kaltinamojo teiginių niekas nepatvirtino. Liudytojų teigimu, mirusysis su P. P. nesutarė dėl pastarojo keliamos netvarkos name, kuriame gyveno keli Švedijoje dirbantys lietuviai. Ekspertai nustatė, kad savo žūties dieną vyras buvo visiškai blaivus, o kaltinamasis – smarkiai apgirtęs, nes girtavo jau antrą dieną.
Šių metų balandį išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, Panevėžio apygardos teismas priėmė nuosprendį, kuriuo baudžiamoji byla dėl nužudymo P. P. nutraukta teismui nustačius atsakomybę šalinančią aplinkybę – būtinąją gintį.
Nuosprendį apskundė valstybinį kaltinimą teisme palaikiusi prokurorė S. Povilonienė ir nukentėjusiųjų atstovas.
Ketvirtadienį Lietuvos apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį ir P. P. pripažino kaltu dėl nužudymo.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis įsiteisėjo nuo paskelbimo dienos ir per 3 mėnesius dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
