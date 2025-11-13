Teismas patvirtino: Lazdijų merė Miškinienė praturtėjo savivaldybės sąskaita

„Sprendimas paliktas nepakeistas“, – Eltai sakė teismo atstovė Indrė Andrulė.
Alytaus apylinkės teismas liepą yra paskelbęs, kad Lazdijų rajono savivaldybės merė savo vadovaujamai savivaldybei turi grąžinti 4 288 eurus, sumokėti 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 160,72 eurų žyminio mokesčio.
Su šiuo sprendimu merė nesutiko ir su skundu kreipėsi į aukštesnės instancijos teismą.
Po Klaipėdos apygardos teismo verdikto, sprendimas merės „čekiukų“ civilinėje byloje įsiteisėjo.
Lazdijų rajono merė A. Miškinienė anksčiau teigė, kad gali pagrįsti visas išlaidas tarybos nario veiklai, dėl kurių atsidūrė teisme – politikė pabrėžė, kad ir per karantiną, ir per komandiruotes į užsienį, ir nedarbingumo metu įsigytas kuras buvo skirtas bei sunaudotas tarybos nario veiklai.
Vykstant tyrimams dėl lėšų tarybos nario veiklai panaudojimo, 2023 m. birželį A. Miškinienė sustabdė narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“.
Po Alytaus teismo sprendimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis pareiškė, kad politikė, grąžinusi į savivaldybės biudžetą netinkamai panaudotas lėšas, galės sugrįžti į partiją.
Prokuratūros atlikto tyrimo metu nustatyta, kad A. Miškinienei buvo kompensuotos išlaidos trijų rūšių degalams – dyzelinui, benzinui ir dujoms. Bylos duomenimis, tarybos narė iš viso 253 kartus pylėsi degalų – 87 kartus atsiskaitė 49 mokėjimo kortelėmis
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
(be temos)
(be temos)