Ašaros sugraudino teismą: jurbarkietės skriaudėjas kalėjimo išvengė

Paskyrė auklėjamojo poveikio priemones

Kaip portalui sakė Tauragės apylinkės teismo teisėjo padėjėjas Mindaugas Radvila, tokį sprendimą teismas priėmė esą dėl to, kad nepilnametės jurbarkietės skriaudėjas anksčiau nusikaltęs ir teistas nebuvo, pripažino savo kaltę bei nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų veiksmų. Be to, nusikaltimą padarė būdamas nepilnametis. Atsižvelgta ir į tai, kad vaikinas per metus nebuvo baustas administracine tvarka.

„Nuteistasis savo noru nukentėjusiajai atlygino neturtinę žalą. Susitarė su Teritorine ligonių kasa dėl nukentėjusiosios gydymo išlaidų atlyginimo“, – detalizavo Tauragės apylinkės teismo atstovas.

Aštuoniolikmečiui teismas skyrė auklėjamojo poveikio priemones – per visą bausmės atidėjimo laikotarpį jaunuolis turės mokytis arba dirbti, nekeisti gyvenamosios vietos. Taip pat, kadangi vaikinas nusikaltimą padarė būdamas neblaivus, teismas jį įpareigojo dvylika mėnesių nevartoti alkoholinių gėrimų.

„Pastarosios auklėjamojo poveikio priemonės skirtos todėl, kad greičiau būtų atlyginta padaryta žala, kuri priteista nukentėjusiajai“, – akcentavo M. Radvila.

BNS pateiktais duomenimis, jurbarkietės skriaudėjas turės atlyginti 5 tūkst. eurų žalą nukentėjusiajai, 2 tūkst. eurų nukentėjusiosios tėvui ir padengti bylinėjimosi išlaidas.

Teisėjo padėjėjo teigimu, nepilnametei jurbarkietei atstovavęs advokatas Mindaugas Vasiliauskas ketvirtadienį teismo posėdyje, kai byloje buvo paskelbtas nuosprendis, nedalyvavo.

Siūlė griežtą bausmę

Primename, kad byla sausį išnagrinėta per vieną dieną: kaltinamajam pripažįstant savo kaltę, byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

Per sausio 23-ąją vykusį posėdį atvejo ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė Edita Mikalainienė pasiūlė aštuoniolikmečiui vaikinui skirti penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Šis pasiūlymas – gana griežtas, nes nusikaltimą jaunuolis padarė dar būdamas nepilnamečiu, todėl jam taikomas 5,5 metų bausmės vidurkis.

„Aš paprašiau realios laisvės atėmimo bausmės. Paprašiau skirti penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. O kokią skirs teismas, aš negaliu pasakyti“, – pasibaigus posėdžiui tądien komentavo prokurorė.

Tyrimą advokatas vertino neigiamai

Tauragės apylinkės teismas, sumuštos ir mėgintos išžaginti jurbarkietės bylą išnagrinėjo taikydamas sutrumpintą įrodymų tyrimą. Taikant sutrumpintą įrodymų tyrimą, bausmė asmeniui yra mažinama trečdaliu. Tokį sprendimą nepilnametės interesus atstovaujantis advokatas Mindaugas Vasiliauskas vertino neigiamai.

„Mes nesutikom su sutrumpintu įrodymų tyrimu. Mūsų nuomone, nebuvo galimybės jo atlikti ir mes tą nuomonę išsakėm. Keista, kad prokuroras jos nepalaikė. Tačiau procesas nenumato (to) skųsti. Skųsti bus galima tiktai, jeigu teismas priims nepalankų sprendimą nukentėjusiosios atžvilgiu“, – portalo žurnalistams sausio 23 dieną pasibaigus posėdžiui kalbėjo nepilnametės advokatas.

Teismo salėje verkė

Tądien kaltinamą vaikiną į neviešą Tauragės apylinkės teismo posėdį atlydėjo tėvai. Teigiama, kad abu jie – įtakingi Jurbarko rajone žmonės. Jaunuolis teismo salėje liejo ašaras, o artimieji slėpė jo veidą nuo pašalinių akių.

Primename, jog visuomenę sukrėtusi istorija, kai vakarėlio kaimo turizmo sodyboje metu buvo sumušta ir mėginta išžaginti nepilnametė jurbarkietė, įvyko pernai gegužės pabaigoje. Nukentėjusioji iki birželio 12 dienos buvo gydoma Kauno klinikose.

Po to žiauriai sumušta mergina iškart buvo nuvežta gydymui į reabilitacijos kliniką. Pasak specialistų, dieną, kai įvykdytas nusikaltimas, jai buvo sukeltas ne tik fizinis skausmas – sulaužytas žandikaulis, išmušti dantys, bet ir potrauminis stresas.

Įtariamasis buvo neblaivus – po nusikaltimo jam nustatytas 1,12 promilės girtumas.

Pasak prokuratūros, byloje merginos patirti sužalojimai kvalifikuoti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes tokią išvadą pateikė teismo medicinos ekspertai, įvertinę patirtus sužalojimus ir dėl jų kilusias pasekmes sveikatai.

Įtariamasis savo kaltę pripažino ne iš karto, o tik baigiant tirti nusikaltimus – po maždaug 30 liudytojų ir aukos apklausų. Daugumoje apklausų dalyvavo psichologas, atlikta ne viena ekspertizė, surinkti ir išanalizuoti būtinieji duomenys.