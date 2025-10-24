Teisme – moterų ir vyrų siaubo byla: vieną užpuolė ir apiplėšė laiptinėje

Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, kaltinamasis anksčiau teistas už plėšimus ir vagystes, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę. Fizinio skausmo sukėlimu taip pat kaltinama minėto šiauliečio draugė – 35-erių teista radviliškietė.
Ikiteisminį tyrimą atlikę Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnai nustatė, kad kaltinamasis praėjusių metų spalį Šiauliuose, daugiabučio laiptinėje, užpuolė moterį ir iš jos pagrobė rankinę.
Po kelių dienų Pakruojyje jis iš kitos moters pagrobė telefoną, kuriuo pasinaudodamas dukart pasinaudojo pavežėjo teikiamomis paslaugomis, o mobilųjį telefoną užstatė lombarde ir gavo 150 eurų.
Dar po mėnesio vėl Pakruojo mieste V. M. kartu su kaltinamąja radviliškiete, siekdamas apiplėšti susigrūmė su vietos gyventojais. Kaltinamasis panaudojo smurtą prieš vyrą, o jo draugė – prieš moterį. Vėliau V. M. iš moters rankų išplėšė telefoną ir jį pagrobęs pasišalino.
Tyrimo duomenimis, praėjusių metų vasarą išgertuvių metu Šiauliuose recidyvistas pagrobė kito vyro asmens dokumentą. Vėliau to asmens vardu sudarė sutartį viename mobiliojo ryšio operatorių salonų ir įsigijo 400 eurų vertės telefoną, už kurį nesumokėjo. Po kurio laiko kaltinamasis tą patį pakartojo kitame mobiliojo ryšio operatoriaus salone.
Įtariama, kad po kelių mėnesių V. M. iš kito vyro Pakruojyje taip pat pagrobė asmens dokumentą.
Surinkta duomenų, kad vyras iš vieno šiauliečio pagrobė banko kortelę su PIN kodais, neteisėtai inicijavo septynias finansines operacijas bei atliko dvi finansines operacijas, išgrynindamas 160 eurų. Iš to paties nukentėjusiojo kaltinamasis po kelių mėnesių pagrobė dar vieną banko mokėjimo kortelę, tačiau neatliko jokių veiksmų, nes buvo sulaikytas policijos pareigūnų.
Iš viso baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais pripažinti penki asmenys.
Baudžiamasis kodeksas už plėšimą, vagystę, sukčiavimą, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos, fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, dokumento pagrobimą arba pagrobtojo panaudojimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu numato griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki šešerių metų.
Baudžiamoji byla bus nagrinėjama Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose.
