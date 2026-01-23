Teismui perduota Lazdijų politikės Jurgitos Kurauskienės „čekiukų“ byla

Bylos duomenimis, 2019–2023 metais J. Kurauskienė, eidama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, susijusias su tarybos nario veikla.
Politikė, galimai klastodama tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdama savivaldybės buhalterijai, manoma, pasisavino 5,3 tūkst. eurų.
J. Kurauskienė taip pat kaltinama tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jos, kaip tarybos narės, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekdama sau turtinės naudos. Manoma, kad politikė aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jai, kaip valstybės tarnautojai, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Lazdijų rajono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismui.
