Už korupciją kalintis Masiulis: suprantu, kokią žalą padariau, atgailauju

„Aš tikrai suprantu, kokią žalą padariau savo veiksmais ir dėl to labai nuoširdžiai atgailauju. Daugybę kartų atsiprašiau žmonių ir tai darysiu dar ne kartą ateityje. Noriu, kad suprastumėte, jog, kai esi viešas asmuo ir tavo veidą atpažįsta bet kurioje Lietuvos vietoje, yra kiek kitaip. Nors įkalinimo įstaigoje esu jau 752 dienas, bet bausmė man realiai prasidėjo 2016 m. gegužės 12 dieną – tada, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas mano byloje“, – elektroniniame laiške Eltos žurnalistei rašė E. Masiulis.
Daugybę kartų atsiprašiau žmonių ir tai darysiu dar ne kartą ateityje.
„Su savo praradimais, atgaila ir išgyvenimais jau gyvenu beveik dešimt metų. Tai yra mano bausmė, kuri dar truks ilgą laiką, o gal ir visą likusį gyvenimą. Ir tai liečia ne tik mane, bet ir mano artimuosius, kurie lygiai taip pat išgyveną šią sudėtingą būseną. Buvusiam žinomam politikui turbūt ir yra tikroji bausmė kiekvieną dieną būti tarp žmonių, žiūrėti jiems į akis. Tai ir yra didžioji atsakomybė – savo kaltę jausti bendraujant su žmonėmis, o ne patogiai pasislėpus kokioje nors izoliuotoje kameroje. Toks yra mano kelias ir aš privalau jį praeiti“, – teigia jis.
Buvęs Liberalų sąjūdžio lyderis pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmę atlieka atvirojo tipo bausmės atlikimo vietoje. Atlikdamas laisvės atėmimo bausmę šiuo režimu, E. Masiulis turi teisę naudotis telefonu ir internetu.
Lygtinio paleidimo komisija neseniai nusprendė, kad už 106 tūkst. eurų kyšio gavimą kalintis buvęs Seimo narys jau gali išeiti į laisvę. Tačiau šį sprendimą gruodžio pabaigoje dar turi patvirtinti arba atmesti teismas. Komisija E. Masiulio paleidimą į laisvę svarstė pirmą kartą ir nuteistajam ji buvo palanki.
Pasak komisijos, nuteistasis teigia atpažįstantis veiksnius, kurie paskatino jį nusikalsti, suvokia padarytos žalos mastą valstybei ir visuomenei.
Nuteistasis sako, kad iš teismų tikisi objektyvumo ir teisingumo.
„Buvau nuteistas pagal galiojančius įstatymus, lygiai taip pat, pagal galiojančius įstatymus noriu atlikti ir bausmę. Tikiu profesionaliais teismų sprendimais, kurie paremti teise, o ne atskirų visuomenės narių kurstomomis emocijomis ar keršto siekimu. Ir tikiu, kad Lietuvoje įstatymai neturėtų dvigubų ar trigubų taikymo standartų. Visiems žmonėms jie turi būti vienodi. Tai ir yra teisingumas“, – teigia E. Masiulis.
Bausmę atlieka jau daugiau nei 2 metus
„Turbūt sutiksite, kad daugiau kaip 2 metai yra pakankamai reikšmingas laikas per kurį gali labai gerai pažinti nuteistąjį“, – sako E. Masiulis.
Jis teigia, kad, jeigu ir bus paleistas iš laisvės atėmimo įstaigos anksčiau laiko, toliau atliks bausmę, kartu su Probacijos tarnybos priežiūra atkakliai sieks visų bausmės tikslų įgyvendinimo.
„Labai svarbu paminėti, kad šiame bausmės atlikimo laikotarpyje man būtų taikoma intensyvi priežiūra, t. y. privalėčiau nuolat naudoti elektronines sekimo priemones ir vykdyti kitus man nustatytus suvaržymus bei draudimus. Todėl sakyti, kad būčiau visiškai išleidžiamas į laisvę yra ne visai tikslu“, – sako E. Masiulis.
„Jokios grėsmės visuomenei aš nekeliu, priešingai, noriu būti naudingas savo bendruomenei, artimiesiems. Noriu savanorystės, visuomenei naudingu darbu bent iš dalies atlyginti savo nusikaltimu padarytą žalą. Todėl už mokesčių mokėtojų lėšas išlaikyti, vis dar sveiką ir galintį dirbti bei kurti naudą visuomenei vyrą, gal ir nėra labai racionalu“, – tikina nuteistasis.
ELTA primena, kad žinomas politikas anksčiau teismuose neigė savo kaltę dėl 106 tūkst. eurų kyšio gavimo, jis tikino, kad iš buvusio „MG Baltic“ viceprezidento gauti 90 tūkst. eurų buvo paskola nekilnojamo turto įsigijimui pajūryje. Teismai šia versija nepatikėjo.
E. Masiulis nuteistas už tai, kad paėmė kyšį iš taip pat byloje kaltu pripažinto ir taip pat kalinčio verslininko „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio už veikimą „MG Baltic“ interesais. Daugiau nei 241 tūkst. eurų, kurie buvo rasti E. Masiulio automobilyje bei namuose Vilniuje, įsiteisėjus nuosprendžiui buvo konfiskuoti valstybės naudai.
Bylos duomenimis, didelę sumą pinigų R. Kurlianskis E. Masiuliui perdavė 2016 metų gegužės 10 dieną automobilyje, stovėjimo aikštelėje prie Seimo. 90 tūkst. eurų buvo paslėpti alkoholio dėžutės butelyje. Vėliau per kratą politiko namuose buvo rasta daugiau grynųjų pinigų. Teismai konstatavo, kad namuose rastų pinigų politikas negalėjo įgyti teisėtomis pajamomis.
Buvęs politikas sako, kad šiuo metu gyvena atviro režimo įstaigoje, užsiima individualia veikla – konsultuoja personalinės komunikacijos klausimais, rengia tekstus.
„Aktyviai dalyvauju įstaigos siūlomoje resocializacijos veikloje ir pats rodau įvairias iniciatyvas. Tuo pačiu, laisvu laiku vykdau savanorišką veiklą „Maisto banko“ Kauno padalinyje, baigiu rašyti prisiminimų knygą, kuri, tikiuosi, kitais metais pasieks skaitytojus“, – sako E. Masiulis.
E. Masiulis, kuriam dabar yra 51-eri metai, 1997–1998 m., 2000–2002 m. buvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas. 1998–2000 m. – Klaipėdos miesto mero Eugenijaus Gentvilo patarėjas.
2004–2008 m, 2008–2012 m. bei 2012–2016 m. buvo išrinktas Seimo nariu. 2008 m. ėjo susisiekimo ministro pareigas, tais pačiais metais buvo išrinktas Liberalų sąjūdžio pirmininku.
Naujausi komentarai