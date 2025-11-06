Už nužudymą nuteistas Mantas Šironas paleistas į laisvę

Ši apygardos teismo nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.
2014 metais Panevėžio apygardos teismas M. Šironui už trijų žmonių nužudymą skyrė 14 metų laisvės atėmimo bausme. Bausmės pabaiga – 2028 metų kovo 29 dieną.
M. Šironas nuteistas už tai, kad 2014 metais Utenoje vairuodamas girtas ir didžiuliu greičiu sprukdamas nuo policijos sankryžoje susidūrė su taksi automobiliu. Žuvo taksi vairuotojas ir dvi keleivės.
Kauno kalėjimo Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų komisija rugpjūčio 26 dieną nutarė taikyti M. Šironui lygtinį paleidimą. Komisijos nutarime nurodoma, jog nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika nustatyta žema. Bausmės atlikimo metu drausmine tvarka baustas vieną kartą, skatintas 16 kartų, nuosekliai užsiima darbine veikla, dengia turimus finansinius įsipareigojimus, vykdo individualiame resocializacijos plane numatytas priemones, visiškai atsisakė alkoholio, yra įsitraukęs į resocializacijos procesą, bausmės atlikimo metu įgijo tris specialybes.
Komisijos manymu, nuteistojo stiprūs šeimyniniai ir kuriami asmeniniai santykiai gali palengvinti jo integraciją į visuomenę. Šeimos pagausėjimas ir puoselėjami artimi ryšiai su partnere gali būti pagrindiniu veiksniu, motyvuojančiu asmenį nenusikalsti.
Nutarime rašoma, jog nustatytų aplinkybių visuma komisijai leido daryti išvadą, kad M. Širono pataisos procesas jau yra baigtas, o jam paskirtos bausmės tikslai – pasiekti.
Kauno apylinkės teismas spalio 7 dieną atsisakė tvirtinti komisijos nutarimą, nurodydamas, kad teigiami nuteistojo taisymosi procesai dar turi būti tęsiami pataisos įstaigoje.
M. Šironas apylinkės teismo sprendimą apskundė apygardos teismui.
Nuteistasis nurodė, kad nuo 2017 metų bausmę atlieka lengvosios grupės sąlygomis, o nuo 2020-ųjų – pusiaukelės namuose, tai yra, jau daugiau nei penkerius metus gyvena visuomenėje ir yra jos dalis, ir per visą šį laiką nėra padaręs nei vieno pažeidimo. Nuteistasis teismo prašė įvertinti, kad komisija jau penktą kartą siūlo taikyti jam lygtinį paleidimą.
Aukštesnysis teismas skundą tenkino.
