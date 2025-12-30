Vilkaviškyje neblaivus vairavo muitinės pareigūnas

1964 metais gimusio Kauno teritorinės muitinės inspektoriaus vairuojamas automobilis buvo sustabdytas Pilviškių gatvėje.
Jam fiksuotas 1,11 promilės girtumas, pareigūnas buvo uniformuotas, vyko į darbą.
Vilkaviškyje neblaivus prie vairo įkliuvo muitinės pareigūnas, antradienį pranešė policija.
1964 metais gimusio Kauno teritorinės muitinės inspektoriaus vairuojamas automobilis buvo sustabdytas Pilviškių gatvėje.
Jam fiksuotas 1,11 promilės girtumas, pareigūnas buvo uniformuotas, vyko į darbą.
Naujausi komentarai