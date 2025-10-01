Visa tiesa apie apykojes: papasakojo, kaip nuteistieji bando jas nusiimti

Visą tiesą apie apykojes papasakojo Lietuvos probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus viršininkė Gintarė Burokienė.
– Pradėkime nuo skaičių – kiek apykojų Lietuvoje dabar yra?
– Šiandien jų yra daugiau nei 700, tai reiškia, kad daugiau nei 700 žmonių šiuo metu įvairiuose Lietuvos kampeliuose vaikšto su apykoje.
– Jeigu palygintume su praėjusiais metais, ar 700 apskritai yra daug? Kaip tauta išlaiko tokį skaičių?
– Iš tikrųjų turime įrankių ir galimybių naudoti apykojes ir dažniau. Kaip skiria teismas, taip turime galimybes jas naudoti. Palyginimui, per šių metų pirmą pusmetį turėjome 1,6 tūkst. žmonių, kurie dėvėjo apykojes.
– Kitas klausimas – kaip dažnai bandoma apykoję nusiimti neišlaukus termino nelabai legaliomis priemonėmis arba pasukčiauti, kad probacijos pareigūnai nematytų, kur žmogus yra?
– Žmonės įvairūs, tokie atvejai pasitaiko, bet iš tikrųjų tai vienetiniai atvejai.
– Kaip bandoma nusiimti? Kokius būdus išbando? Gal su grąžtu ar benzininiu pjūklu?
– Iš tikrųjų taip, viešojoje erdvėje galima surasti filmukų, kur pasižiūrėjus net šiurpas nueina. Žmonės yra išradingi.
– Galima išgirsti, kad kiti mėgina foliją – jei gerai įpakuoja, signalas nebeskleidžiamas. Tiesa ar melas?
– Yra bandymų vynioti foliją, bet turime įrankius tai atpažinti, kad žmogus taip daro. Tokie bandymai nepraeina be pasekmių.
– Ar jos visos vienodo dydžio, ar pritaikytos žmogui?
– Jos yra keleto dydžių ir pritaikomos kiekvienam pagal kojos dydį. Moters kojai dažniausiai pakanka S dydžio, bet yra ir L, ir XL.
– Kiek ji veikia įkrauta?
– Įkrauta, idealiomis sąlygomis, ji veikia dvi paras ar ilgiau. Principas toks: jeigu nuolat pažeidžiamas režimas, ji nuolat reaguoja ir greičiau išsikrauna.
– Kaip žmogui duodamas signalas, kad kažkas ne taip? Ar jis garsinį signalą gauna, ar vibruoja? Kaip suprasti, kad daro ką nors ne taip?
– Pyptelėjimas ant apykojės reiškia, kad ji kontaktuoja, reaguoja ir jungiasi. Raktas apykojės yra kitos spalvos nei pakrovėjas, būtent tam, kad neatsitiktų žmogiška klaida ir nesumaišytume su pakrovėju, bet principas tas pats. Yra raktas, kuris atrakina, ir yra pakrovėjas, duodamas žmogui, kad pasikrautų apykoję.
– Tai pats žmogus turi pasikrauti prie kojos? Ar tai reiškia, kad žmogus, kuris turi apykoję, turi stovėti prie rozetės?
– Ne, pakrovėjas yra mobilus.
– O tai brangus daiktas?
– Komplektas bendrai kainuoja per 1 tūkst. eurų.
– Tai reiškia, kad valstybė šiuo metu skiria apie 700 tūkst. eurų, jeigu yra 700 apykojų?
– Apykojes nuomojamės, tai reiškia, kad naudojamės paslauga tik tiek, kiek reikia tai dienai.
– Koks signalas siunčiamas pareigūnams? Kaip tai veikia? Ar čia SIM kortelė integruota?
– Taip, SIM kortelė integruota gamintojo.
– Jeigu yra prastas ryšys ten, kur gyvena žmogus? Kas tada?
– Ši technologija turi dvi korteles, jei dingsta vienas ryšys – kitas įjungiamas.
– Visi esame matę filmų – jeigu išeini iš teritorijos, apykojė sprogsta. Bet sugrįžkime į realybę – kas iš tiesų nutinka?
– Kai žmogus pažeidžia taisykles, apykojė vibruoja, signalizuoja, kad jis daro pažeidimą. Ji vienu atveju vibruoja, kai baigia išsikrauti, jeigu žmogus laiku nepakrauna. Ir kitu atveju, kai jam yra apribotos zonos, į kurias žmogus negali įeiti ar išeiti, tada apykojė pradeda vibruoti.
