2025-08-11 08:44
BNS inf.

Mažeikiuose kelyje įvykusio konflikto metu kitą vairuotoją sumušusio neuniformuoto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ugniagesio-gelbėtojo automobilyje pareigūnai aptiko narkotinių medžiagų, pirmadienį pranešė policija.

Vyrą sumušusio ugniagesio automobilyje – narkotinės medžiagos / Asociatyvi BNS nuotr.

Konfliktas Žemaitijos gatvėje kilo sekmadienį, apie 21.41 valandą.

Pasak pareigūnų, jo metu ne tarnybos metu neuniformuotas ugniagesys, gimęs 1991 metais, priėjo prie automobilyje BMW sėdinčio vairuotojo, gimusio 1990 metais, ir jį sumušė.

Nukentėjusysis medicininės pagalbos atsisakė.

Ugniagesio-gelbėtojo automobilyje „Audi A4“ policija rado ir paėmė penkis vienetus folijos lankstinukų su galimai narkotinėmis medžiagomis.

Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

