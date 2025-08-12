 Vyras nemoka alimentų savo šešiems vaikams: policija pradėjo tyrimą

Vyras nemoka alimentų savo šešiems vaikams: policija pradėjo tyrimą

2025-08-12 11:13
Ingrida Steniulienė (ELTA)

32 metų Tauragės apskrities gyventojas nemoka vaikų išlaikymo išmokų savo šešiems vaikams – tokį pranešimą gavusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Vyras nemoka alimentų savo šešiems vaikams: policija pradėjo tyrimą
Vyras nemoka alimentų savo šešiems vaikams: policija pradėjo tyrimą / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pirmadienį buvo gautas pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nes vyras, gimęs 1993 m., neišlaiko savo šešių vaikų ir vaikų išlaikymo išmokų.

Pasak pranešimo, skola valstybės biudžetui sudaro 8 988 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo išlaikyti vaiką.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
neišlaiko vaikų
alimentai
tyrimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų